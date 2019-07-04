Интернет-пользователи переживают, что каждый день 5-летней дочери Тимати расписан по часам

Симона Юнусова часто рассказывает об успехах своей внучки. На днях она рассказала, что день пятилетней Алисы буквально расписан по часам.

Мать Тимати Симона Юнусова часто публикует посты, в которых рассказывает о воспитании и успехах пятилетней внучки Алисы. На днях она призналась, что день дочери Тимати расписан по часам даже летом. Недавно Алиса начала занятия в балетном лагере. Симона опубликовала видео, в котором ее внучка вместе с другими детьми делает утреннюю разминку.

«Ну, а мы начали занятия в балетном лагере. Утренняя разминка прошла весело, но это только начало. Нагрузка серьезная, посмотрим какая Алиса вернется вечером», — подписала ролик Юнусова. В комментариях Симона также рассказала, что ее внучка занята каждый день вплоть до ужина.

1 2 3 ... 10 Симона Юнусова часто рассказывает о том, как воспитывает внучку

Большинство подписчиков поддержали звездную бабушку в стремлении развивать внучку и прививать ей любовь к труду. «Симона, вы молодец! Развивайте Алису, там где вам хочется, и не слушайте диванных критиков», «Девочка — молодец. И ее родители, что занимаются ребенком», «Труд, упорство, вот настоящее воспитание!» — писали фолловеры. Впрочем, некоторые осудили Юнусову за то, что она не оставляет внучке времени на отдых.