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Готовясь к смене пола, 13-летняя Шайло Джоли-Питт уже стесняется своей груди и прикрывает ее руками

Вот уже полгода как дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло и Захара дружат с юным дарованием Милли Бобби Браун, звездой сериала «Очень странные дела». Недавно папарацци заметили девочек на прогулке в Лос-Анджелесе. И Шайло вела себя, мягко говоря, странно.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли с детьми

У звездных детей должны быть и звездные друзья. Дочери 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта — Захара и Шайло — уже давно и достаточно близко общаются с актрисой Милли Бобби Браун.

Недавно отпрысков именитой четы и звезду «Очень странных дел» заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. Компания гуляла в компании телохранителя, нанятого голливудской звездой. 

Поклонники семьи Джоли-Питт тут же отметили: Захара, которая, по слухам, первая подружилась с Милли, была очень раскрепощена. А вот ее сестра постоянно прикрывала грудь руками и пыталась быть немного на расстоянии.

Шайло, Милли Бобби Браун и Захара 
Шайло, Милли Бобби Браун и Захара 


В Сети все тут же списали на то, что Шайло чувствует себя некомфортно в своем теле. Напомним, девочка с трех лет одевалась только в мужскую одежду,  а в 9 лет потребовала от родителей называть себя Джоном.

Как на днях сообщили инсайдеры аргентинской газете La Nacion, 13-летняя Шайло уже год принимает гормональные таблетки, чтобы стать еще больше похожей на мальчика, а впоследствии сменить пол.

«Шайло никогда не чувствовала себя девочкой. Поэтому в возрасте 12 лет и при поддержке своих родителей она начала принимать гормональные препараты, чтобы изменить внешность в соответствии со своей гендерной идентификацией», — заявил аноним.

Это, конечно, прекрасно, что Анджелина поддержала Шайло в этом непростом решении. Но не все поклонники актрисы с этим согласны. Более того, в Сети на Джоли накинулись после того, как инсайдер рассказал о методах воспитания, которых придерживается звездная семья.

По словам няни, работавшей в семье Джоли-Питт еще до развода, Анджелина очень хотела быть «крутой мамой» и разрешала своим детям все: они могли поздно ложиться спать, смотреть фильмы для взрослых, пить алкоголь и даже ругаться матом.

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04 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Милли Бобби Браун, Брэд Питт

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Всё нормально, просто дети становятся взрослыми.

  • Ей наверное просто забыли объяснить, что она таки девочка, и чем девочки от мальчиков отличаются, и что дальше будет происходить с ее телом. Не до того родителям было. Мальчик и мальчик, носи что хочешь, будь мальчиком, хоть лошадкой будь, всем пофиг. Она и думала искренне, что она пацан. А теперь вот переходный возраст и оп-па - сюрпрайз. Сисьге растут. Не завидую я девке этой, так и до психушки недалеко.

  • Джоли сама, как мужик, ничего удивительного, что дети не смогли определиться с полопринадлежностью (Вивьен уже тоже страдает этим), у Джоли была нормальная мать, поэтому у самой проблем с этим не было, а вот сама она со своей "политикой" вседозволенности не захотела объснить своим детям кто они по половому признаку, а стала проста потакать капризам. Шутка ли сказать, что Шайло в 3 года решила, что она мальчик? Они там совсем с ума посходили?! В 3 года, в 3, Карл, что ребенок понимает в 3 года?!

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