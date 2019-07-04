Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кристина Агилера прибыла в Париж с «новым лицом», старым лишним весом и в наряде с нецензурной надписью

Кристина Агилера — редкий, но желанный гость на европейских модных показах. На днях певица прилетела в Париж, где проходит Неделя Высокой моды, и ожидаемо произвела фурор на шоу Viktor & Rolf. 

Кристина Агилера любит и умеет эпатировать поклонников своими нарядами. Не так давно она поучаствовала в откровенной фотосессии, где предстала в образе бурлеск-дивы, надо сказать, уже привычный за последние 15 лет. Но вернемся в Париж, где 3 июля певица посетила кутюрный показ Viktor & Rolf. Как и подобает почетным гостям, Кристина надела наряд авторства самих дизайнеров — Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена.

Пудрового оттенка тренч из прозрачной ткани украшала разноцветная надпись F* THIS, I’M GOING TO PARIS (в вольном переводе «К черту все, я еду в Париж» — прим. Woman.ru). Огромные разноцветные буквы на черной подложки резко контрастировали с нежной тканью и романтичным фасоном, но современная мода приветствует и не такие игры контрастов. Да и сама Кристина за словом в карман никогда не лезла, так что странный аутфит, в целом, смотрится на ней вполне гармонично.

В тот же день Кристина посетила показ Jean Paul Gaultier — и снова в наряде самого дизайнера, Жан-Поля Готье. На этот раз это было платье с корсетом, отдаленно напоминающее кимоно, и лихие черные ботфорты. Этот наряд, в отличие от розовой накидки, красноречиво облегал фигуру певицы, являя миру формы в стиле Ким Кардашьян.

  • Кристина Агилера
    1 2 3 ...10
    Кристина Агилера редко появляется на мировых Неделях моды, но неизменно производит фурор
    Смотреть галерею

Нельзя не отметить, что 38-летняя знаменитость выглядела не просто прекрасно, а подозрительно молодо и свежо. Ее кожа поражает фарфоровой белизной и беспрецедентной гладкостью, ну а овал лица настолько четкий, что наводит на мысли о добрых руках топового косметолога и курсе корректирующих бьюти-процедур. Сейчас певица выглядит ничуть не хуже 20-летних коллег по цеху, и нам это нравится! А вам?

Перейти к обсуждению


04 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @xtina/Instagram, Getty Images
Теги

Кристина Агилера, Viktor&Rolf, Jean Paul Gaultier

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.