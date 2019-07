Кристина Агилера прибыла в Париж с «новым лицом», старым лишним весом и в наряде с нецензурной надписью

Кристина Агилера — редкий, но желанный гость на европейских модных показах. На днях певица прилетела в Париж, где проходит Неделя Высокой моды, и ожидаемо произвела фурор на шоу Viktor & Rolf.

Кристина Агилера любит и умеет эпатировать поклонников своими нарядами. Не так давно она поучаствовала в откровенной фотосессии, где предстала в образе бурлеск-дивы, надо сказать, уже привычный за последние 15 лет. Но вернемся в Париж, где 3 июля певица посетила кутюрный показ Viktor & Rolf. Как и подобает почетным гостям, Кристина надела наряд авторства самих дизайнеров — Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена.

Пудрового оттенка тренч из прозрачной ткани украшала разноцветная надпись F* THIS, I’M GOING TO PARIS (в вольном переводе «К черту все, я еду в Париж» — прим. Woman.ru). Огромные разноцветные буквы на черной подложки резко контрастировали с нежной тканью и романтичным фасоном, но современная мода приветствует и не такие игры контрастов. Да и сама Кристина за словом в карман никогда не лезла, так что странный аутфит, в целом, смотрится на ней вполне гармонично.

В тот же день Кристина посетила показ Jean Paul Gaultier — и снова в наряде самого дизайнера, Жан-Поля Готье. На этот раз это было платье с корсетом, отдаленно напоминающее кимоно, и лихие черные ботфорты. Этот наряд, в отличие от розовой накидки, красноречиво облегал фигуру певицы, являя миру формы в стиле Ким Кардашьян.

Кристина Агилера редко появляется на мировых Неделях моды, но неизменно производит фурор

Нельзя не отметить, что 38-летняя знаменитость выглядела не просто прекрасно, а подозрительно молодо и свежо. Ее кожа поражает фарфоровой белизной и беспрецедентной гладкостью, ну а овал лица настолько четкий, что наводит на мысли о добрых руках топового косметолога и курсе корректирующих бьюти-процедур. Сейчас певица выглядит ничуть не хуже 20-летних коллег по цеху, и нам это нравится! А вам?