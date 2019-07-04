На концерте с участием Риты Дакоты погибла женщина и есть жертвы

Концерт по случаю Дня независимости Белоруссии закончился трагедией. Рита Дакота рассказала о том, что чувствовала во время кровавого инцидента, в котором стать жертвой могла и она сама.

3 июля в Минске отмечали День независимости. По случаю торжества был организован концерт, на котором выступали множество знаменитостей. Жители Белоруссии слетелись в столицу, чтобы поучаствовать в народных гуляниях. Однако знаменательный для горожан день обернулся настоящей трагедией.



Прямо перед выступлением Риты Дакоты две петарды, которые должны были выстрелить в воздух, разорвались прямо в толпе зрителей. Певица рассказала, что в тот момент ее телефон буквально разрывался от звонков родителей и друзей, но она не придала этому значения и вышла на сцену.

«Когда я сошла со сцены, мне сказали, что только что два залпа салюта не полетели вверх, а разорвались на земле, и осколки попали в толпу, ранили людей. У кого-то порезы, у других открытые переломы, одной женщине порвало сонную артерию и она скончалась на месте на руках у дочери», — поделилась звезда.



Произошедшее глубоко тронуло артистку и заставило ее задуматься о жизни. Ведь если бы она задержалась всего на несколько минут и прошла мимо злополучных петард раньше, могла пострадать.

1 2 3 ... 9 Рита Дакота была хедлайнером на концерте в Минске

«Мысль о том, что каждый день может стать последним — и страшная, и мотивирующая с другой стороны. Мы живем так, будто ничего плохого не может случиться ни завтра, ни через 10 минут, ни в метре от тебя. Я стала жить ''на полную'' только пройдя адовый развод, похожий на огромное цунами».



Артистка обратилась к поклонникам и призвала их ценить то, что они имеют здесь и сейчас: «Обнимете сегодня своих близких, придите с работы пораньше, купите чего-то вкусного на ужин, позвоните старому другу и позовите его на бокальчик пива. Празднуйте жизнь. Каждый день, просто так. Берегите себя, люди».