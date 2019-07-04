Лолита Милявская разводится с мужем после девяти лет брака

55-летняя Лолита Милявская объявила, что она и ее супруг, 44-летний Дмитрий Иванов, приняли решение разойтись. Знаменитость откровенно рассказала о причине расставания и своих планах на будущее.

Лолита Милявская сообщила своим подписчикам, что рассталась с пятым мужем. В браке с Дмитрием Ивановым она состояла почти 10 лет. 4 июля знаменитость опубликовала откровенный пост, сопроводив его фото с супругом. В нем Лолита рассказала о причинах грядущего развода.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный ''молодой'' муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего», — написала звезда.

1 2 3 ... 10 На днях Лолита Милявская объявила о разрыве отношений с пятым мужем

Также Лолита призналась, что пока не планирует искать новых отношений. Сейчас она хочет сосредоточиться на семье и работе. В комментариях Милявскую поддержали звездные друзья — Ирина Салтыкова и Анита Цой. Обе знаменитости пожелали ей удачи и похвалили за женскую мудрость.