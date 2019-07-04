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Лолита Милявская разводится с мужем после девяти лет брака

55-летняя Лолита Милявская объявила, что она и ее супруг, 44-летний Дмитрий Иванов, приняли решение разойтись. Знаменитость откровенно рассказала о причине расставания и своих планах на будущее.

Лолита Милявская сообщила своим подписчикам, что рассталась с пятым мужем. В браке с Дмитрием Ивановым она состояла почти 10 лет. 4 июля знаменитость опубликовала откровенный пост, сопроводив его фото с супругом. В нем Лолита рассказала о причинах грядущего развода.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный ''молодой'' муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего», — написала звезда.

Также Лолита призналась, что пока не планирует искать новых отношений. Сейчас она хочет сосредоточиться на семье и работе. В комментариях Милявскую поддержали звездные друзья — Ирина Салтыкова и Анита Цой. Обе знаменитости пожелали ей удачи и похвалили за женскую мудрость.

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04 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface, Persona Stars, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • «У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет...» Как о собачке пишет. Странная она женщина.

  • На какой семье? Она же недавно совсем в интервью Малахову говорила, что ее семья - это муж. А дочь, которую она не воспитывали, и мать - это так себе

  • Врут как дышат. не уйдет он от такой кармушки как Лола. Лавры-заработки бари покоя не дают

  • Все закономерно. Молодой мужчина в самом расцвете сил. Зачем ему жить с пожилой (объективно) женщиной. Наивно было предполагать, что он будет с ней до гроба. Лолите надо жить для себя. Врядли на нее клюнет обеспеченный ровесник, а альфонсы ей и не нужны ( да и не производит Лола впечатление наивной дурочки)

  • Вот это да!!!!

  • Я думала, они уже давно развелись.

  • жаль, очень жаль...

  • Лола сдает( не очень выглядит, похудеть бы ей, привести себя в порядок. С этим молодым действительно странно смотрятся, слишком разные.

  • ну сомнений не было вообще, что так будет, и жизнь за границей не спасла, есть конечно женщины 50+ выглядят хорошо, та же Нонна Гришаева, но не Лолита...

  • Муж её наркоман, это видно по его поведению,мимике. Да ещё и ширмой был так долго..

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