14-летняя дочь Анджелины Джоли превращается в красотку с пышными формами а-ля Рианна

В 2005-м Анджелина Джоли удочерила полугодовалую Захару из Эфиопии. Прошло 14 лет, и девочка превратилась в эффектную красотку. Как быстро растут чужие дети…

Анджелина Джоли и Шайло

Судьба 14-летней Захары Марли Джоли-Питт непростая. Девочка родилась в Эфиопии. Практически сразу от малышки отказалась ее биологическая мать. Но вскоре на помощь пришла Анджелина Джоли — голливудская звезда удочерила Захару в 2005 году, когда той исполнилось полгода. Девочка была очень истощена и несколько месяцев провела в госпитале.

Теперь Захара из маленькой испуганной девочки превратилась в настоящую красавицу. Папарацци сфотографировали девушку, когда та гуляла в Лос-Анджелесе со своей младшей сестрой Шайло и их общей подругой, актрисой Милли Бобби Браун. Захара ну очень изменилась: у некогда худосочной девочки появились выдающиеся формы — вам не кажется, что она чем-то напоминает Рианну. Красиво, не спорим, но до модельных параметров уже не дотягивает. А ведь раньше дочь Джоли и Питта мечтала стать манекенщицей. Па слухам, когда девочка в 9 лет заявила родителям о своем желании, Анджелина ее поддержала. А вот Брэд был категорически против — он испугался, что его малышка растет слишком быстро.

Говорят, Захара, Шайло и Милли подружились в прошлом сентябре. По крайней мере, тогда их впервые увидели вместе — девочки зашли в Starbucks. А в феврале дружную компанию заприметили снова, уже в сопровождении Келли Браун, мамы юной актрисы. Подруги до одиннадцати часов вечера сидели в ресторане, а после еще долго не могли расстаться и болтали на улице.

Каждый раз, когда в Сети появляются новые фото старшей дочери «джолипиттов», журналисты вспоминают немного странную историю ее удочерения. Когда девочке было уже два года, ее биологическая мать Ментеваб Давит Лебисо, считавшаяся умершей от СПИДа, неожиданно объявилась и обвинила чиновников и актеров в подлоге, а также рассказала, что ей пришлось оставить дочь в приюте, потому что растить Захару было просто не на что — Ментеваб родила девочку после изнасилования. Джоли тогда смогла уладить конфликт. Но в 2017 году Лебисо вернулась снова. На этот раз она рассказала изданию Mail Online, что хочет хотя бы иногда общаться с девочкой.

«Я лишь хочу, чтобы она знала, что я существую. Я не мечтаю забрать дочь обратно, а просто хочу изредка беседовать с ней. Понимаю, что Анджелина заменила ей мать, но это не значит, что эти годы я не скучала по ней. Я думаю о своей малышке ежедневно, хочу увидеть ее милое лицо и услышать ее голосок. Каждый раз в день рождения моей Емасреч (настоящее имя Захары — прим. ред.) я грущу, поскольку не могу ни поздравить ее, ни отметить праздник с нею».

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Анджелина, по сообщениям инсайдеров, категорически против встреч дочери с Ментеваб. Она считает, что это можешь отрицательно сказаться на психике девочки.