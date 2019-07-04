Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

14-летняя дочь Анджелины Джоли превращается в красотку с пышными формами а-ля Рианна

В 2005-м Анджелина Джоли удочерила полугодовалую Захару из Эфиопии. Прошло 14 лет, и девочка превратилась в эффектную красотку. Как быстро растут чужие дети…
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и Шайло

Судьба 14-летней Захары Марли Джоли-Питт непростая. Девочка родилась в Эфиопии. Практически сразу от малышки отказалась ее биологическая мать. Но вскоре на помощь пришла Анджелина Джоли — голливудская звезда удочерила Захару в 2005 году, когда той исполнилось полгода. Девочка была очень истощена и несколько месяцев провела в госпитале.

Теперь Захара из маленькой испуганной девочки превратилась в настоящую красавицу. Папарацци сфотографировали девушку, когда та гуляла в Лос-Анджелесе со своей младшей сестрой Шайло и их общей подругой, актрисой Милли Бобби Браун. Захара ну очень изменилась: у некогда худосочной девочки появились выдающиеся формы — вам не кажется, что она чем-то напоминает Рианну. Красиво, не спорим, но до модельных параметров уже не дотягивает. А ведь раньше дочь Джоли и Питта мечтала стать манекенщицей. Па слухам, когда девочка в 9 лет заявила родителям о своем желании, Анджелина ее поддержала. А вот Брэд был категорически против — он испугался, что его малышка растет слишком быстро.

Говорят, Захара, Шайло и Милли подружились в прошлом сентябре. По крайней мере, тогда их впервые увидели вместе — девочки зашли в Starbucks. А в феврале дружную компанию заприметили снова, уже в сопровождении Келли Браун, мамы юной актрисы. Подруги до одиннадцати часов вечера сидели в ресторане, а после еще долго не могли расстаться и болтали на улице.

Каждый раз, когда в Сети появляются новые фото старшей дочери «джолипиттов», журналисты вспоминают немного странную историю ее удочерения. Когда девочке было уже два года, ее биологическая мать Ментеваб Давит Лебисо, считавшаяся умершей от СПИДа, неожиданно объявилась и обвинила чиновников и актеров в подлоге, а также рассказала, что ей пришлось оставить дочь в приюте, потому что растить Захару было просто не на что — Ментеваб родила девочку после изнасилования. Джоли тогда смогла уладить конфликт. Но в 2017 году Лебисо вернулась снова. На этот раз она рассказала изданию Mail Online, что хочет хотя бы иногда общаться с девочкой.

Анджелина Джоли

«Я лишь хочу, чтобы она знала, что я существую. Я не мечтаю забрать дочь обратно, а просто хочу изредка беседовать с ней. Понимаю, что Анджелина заменила ей мать, но это не значит, что эти годы я не скучала по ней. Я думаю о своей малышке ежедневно, хочу увидеть ее милое лицо и услышать ее голосок. Каждый раз в день рождения моей Емасреч (настоящее имя Захары — прим. ред.) я грущу, поскольку не могу ни поздравить ее, ни отметить праздник с нею».

Анджелина, по сообщениям инсайдеров, категорически против встреч дочери с Ментеваб. Она считает, что это можешь отрицательно сказаться на психике девочки.

Перейти к обсуждению


04 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Брэд Питт

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.