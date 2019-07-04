Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В отличие от Кейт Миддлтон и в пику ей, Меган Маркл отказалась от услуг повара и стилиста

В Сети часто обсуждается конкуренция Меган Маркл и Кейт Миддлтон. По слухам, герцогиня Сассекская пытается завоевать доверие домочадцев, а заодно и всего британского народа демократичным образом жизни.

Не так давно британцы негодовали по поводу затрат принца Гарри и Меган Маркл на ремонт Фрогмор-хауса. Сассексы вложили в него 2,4 миллионов фунтов, взятых из суверенного гранта королевы, формируемого налогами. Супругов ожидаемо обвинили в расточительстве. Однако, как выяснилось, их траты не идут ни в какое сравнение с расходами принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Не так давно автор книг о королевской семье Кэти Николл рассказала в интервью Vanity Fair, что Сассексы планируют уменьшить количество прислуги и «не будут нанимать столько людей, сколько наняли Кембриджи». Она отметила, что принц Гарри и Меган Маркл не располагают такими же материальными средствами, как их главные соперники и по совместительству родственники.

По словам Кэти, Меган уже отказалась от услуг повара и готовит сама. До рождения Арчи она проводила особенно много времени на кухне, отдавая предпочтение приготовлению блюд из органических продуктов. «По большей части они очень самостоятельны. У Меган, например, нет стилиста. Она делает все сама», — рассказала писательница.

Перейти к обсуждению 8


04 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Гарри

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • К Кембриджам равнодушна, а Сассексы нравятся) Они не такие скучные манекены, которые стараются всем угодить, как Кейт и Уильям.

  • Ох, решили отбить деньги на шикарный ремонт. Пральна, пусть ещё от горничной и садовника откажутся, вообще будут рачительными хозяевами бритиши будут в восторге)))

  • Меган открытее и честнее Кейт. Не строит из себя святую и экономную. А Кейт строит. Такая прям вся близкая к народу, одно платье несколько раз надевает, шмотки из масмаркета таскает, сама с продуктовой тележкой раскатывает и т.д. Показуха это все. А на деле запросы у нее очень даже королевские. Ну и траты соответственно. Имеет право, но зачем тогда пыль в глаза пускать и косить под скромнягу? Вот это двуличие и бесит.

  • Фрогмор-коттеджа, Вуман, коттеджа, а не Хауса! Запомните: Фрогмор Хаус в отличном состоянии и в капитальном ремонте не нуждается))

  • Общественности важнее противостояние герцогинь, чем самим герцогиням.

  • Ох как не хватало сексуальности в этом мовзалее, скованном через-чур строгими и давно пережившими себя правилами. Одно дело уметь правильно пользоваться столовыми приборами , правильно говорить и элегантно одеваться и совсем другое придираться к мелочам: то без колготок нельзя, то маникюр только нюд, то дверь в машину сам не захлопни ни в коем случае... Должны же быть какие-то границы разумного... У Меган такой взгляд живой, хитрый))) Когда-то и Кейт была такой, но видно годы проживания со слишком чопорным семейством на ней отразились. Иногда на фотографиях не такой «холодное» и высокомерное лицо бывает. Может обман зрения, но говорю, что вижу

  • Ага, охотно верю! Штатовский Vanity Fair - рупор пиар-команды Мег еще со времен ее взрывного откровения "Я дико влюблена в принца". Зачем бы, спрашивается, было ведущему британскому королевскому биографу так нелояльно откровенничать на страницах американского промаркловского журнала? «У Меган, например, нет стилиста. Она делает все сама», — рассказала писательница. Прямо писательница-сказочница для американской публики! Британцы-то прекрасно помнят, что в списке пассажиров самолета, отбывшего в Штаты "глубоко беременной" герцогини, не нашлось места ни одному врачу, зато команда личных стилистов Меган Маркл была укомплектована сверх меры. Наивно прикидываться бедняжкой поварихой-золушкой, выходя к публике в дорогих украшениях, брендовой обуви и одежде, стоимостью десятки, сотни фунтов-стерлингов.

  • Friderika

    стоимостью десятки, сотни фунтов-стерлингов.

    Пропущено: "десятки, сотни ТЫСЯЧ фунтов-стерлингов"

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.