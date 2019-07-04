В отличие от Кейт Миддлтон и в пику ей, Меган Маркл отказалась от услуг повара и стилиста

В Сети часто обсуждается конкуренция Меган Маркл и Кейт Миддлтон. По слухам, герцогиня Сассекская пытается завоевать доверие домочадцев, а заодно и всего британского народа демократичным образом жизни.

Не так давно британцы негодовали по поводу затрат принца Гарри и Меган Маркл на ремонт Фрогмор-хауса. Сассексы вложили в него 2,4 миллионов фунтов, взятых из суверенного гранта королевы, формируемого налогами. Супругов ожидаемо обвинили в расточительстве. Однако, как выяснилось, их траты не идут ни в какое сравнение с расходами принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Не так давно автор книг о королевской семье Кэти Николл рассказала в интервью Vanity Fair, что Сассексы планируют уменьшить количество прислуги и «не будут нанимать столько людей, сколько наняли Кембриджи». Она отметила, что принц Гарри и Меган Маркл не располагают такими же материальными средствами, как их главные соперники и по совместительству родственники.

1 2 3 ... 10 По слухам, Кембриджи и Сассексы постоянно конкурируют друг с другом

По словам Кэти, Меган уже отказалась от услуг повара и готовит сама. До рождения Арчи она проводила особенно много времени на кухне, отдавая предпочтение приготовлению блюд из органических продуктов. «По большей части они очень самостоятельны. У Меган, например, нет стилиста. Она делает все сама», — рассказала писательница.