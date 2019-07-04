Арабский шейх, занимавшийся модным дизайном, умер после оргии в Лондоне

Шейх Халид бин Султан аль-Касими, сын правителя эмирата Шарджи в ОАЭ и известный модный дизайнер, умер в Лондоне. СМИ уверены: все дело в запрещенных препаратах.

ОАЭ один за другим сотрясают скандалы. Сначала от премьер-министра Дубая сбежала его шестая жена, 45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн. Женщина вместе со своими детьми и 40 млн долларов скрывается от мужа в Германии, откуда уже подала на развод. Теперь вот — новый скандал.

Премьер-министр Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя

В Лондоне в возрасте 39 лет скончался шейх Халид бин Султан аль-Касими — модный дизайнер и основатель бренда Qasimi.

Тело мужчины, как передает The Sun, нашли в его доме в центре Лондона. Рядом с Халидом валялись шприцы, а вокруг руки был обвит галстук. Пока полиция расследует смерть Халида, СМИ сообщают: в тот злополучный день шейх устроил в пентхаусе настоящую драг-вечеринку, на которой гости употребляли запрещенные вещества и занимались сексом.

Тело шейха транспортировали в эмират Шарджа, где правит его отец Эмир Султан бин Мухаммад аль-Касими. На похороны дизайнера пришли несколько тысяч людей. Флаги спущены, а в ОАЭ объявлен трехдневный траур.



Шейх Халид переехал в Лондон, когда ему было 9 лет. После школы он поступил в Университетский колледж, где получил степень архитектора. Также Халид отучился в колледже Святого Мартина, который окончили многие известные модельеры. Свой бренд одежды Qasimi он основал в 2009 году. Наряды шейха носили такие звезды, как Леди Гага и Шерил Коул.

1 2 3 4 5 6 На этой неделе от премьер-министра Дубая сбежала его жена, 45-летняя принцесса Хайя

Отметим, что старший брат Халида — Мохаммед Бин Салтэн аль Касими — умер в 1999 году в возрасте 24 лет от передозировки героином.