Юрия Шатунова экстренно прооперировали сразу после окончания гастрольного тура

Последние несколько недель Юрий Шатунов провел в разъездах с концертами по стране. В конце творческого тура у певца начались проблемы со здоровьем.

Юрий Шатунов

С середины мая 45-летний Юрий Шатунов безостановочно ездил по разным регионам России в рамках своего нового концертного тура «Не молчи...».

За прошедшие недели известный певец дал 37 концертов.

В конце гастролей Юрий пожаловался своей команде на сильную зубную боль. Несмотря на то, что до конца справиться с недугом ему не помогали даже обезболивающие, Шатунов принял решение не отменять оставшиеся концерты и еще немного потерпеть.

Сразу по возвращении в Москву мужчина обратился к специалистам. Врачи приняли решение срочно провести знаменитости операцию.

«Юрия госпитализировали 2 июля. Ему сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга, которая к счастью, прошла удачно», — рассказал порталу «Комсомольская правда» представитель Шатунова Аркадий Кудряшов.

По словам мужчины, еще некоторое время исполнитель пробудет в больнице, а затем отправится к стоматологу, чтобы удалить зуб, из-за которого, предположительно, и начались проблемы со здоровьем.

1 2 3 ... 8 Сразу после гастролей Юрий Шатунов попал в больницу

Кудряшов заверил, что уже в очень скором времени Шатунов встанет на ноги, ведь времени расслабляться у него нет. «Следующий тур у нас начинается 10 октября. У Юрия уже все расписано на осень и на следующий год. А пока будем заниматься здоровьем», — заключил концертный директор.