Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Юрия Шатунова экстренно прооперировали сразу после окончания гастрольного тура

Последние несколько недель Юрий Шатунов провел в разъездах с концертами по стране. В конце творческого тура у певца начались проблемы со здоровьем. 
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов

С середины мая 45-летний Юрий Шатунов безостановочно ездил по разным регионам России в рамках своего нового концертного тура «Не молчи...». 

За прошедшие недели известный певец дал 37 концертов. 

В конце гастролей Юрий пожаловался своей команде на сильную зубную боль. Несмотря на то, что до конца справиться с недугом ему не помогали даже обезболивающие, Шатунов принял решение не отменять оставшиеся концерты и еще немного потерпеть. 

Юрий Шатунов
 

Сразу по возвращении в Москву мужчина обратился к специалистам. Врачи приняли решение срочно провести знаменитости операцию. 

«Юрия госпитализировали 2 июля. Ему сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга, которая к счастью, прошла удачно», — рассказал порталу «Комсомольская правда» представитель Шатунова Аркадий Кудряшов. 

По словам мужчины, еще некоторое время исполнитель пробудет в больнице, а затем отправится к стоматологу, чтобы удалить зуб, из-за которого, предположительно, и начались проблемы со здоровьем. 

Кудряшов заверил, что уже в очень скором времени Шатунов встанет на ноги, ведь времени расслабляться у него нет. «Следующий тур у нас начинается 10 октября. У Юрия уже все расписано на осень и на следующий год. А пока будем заниматься здоровьем», — заключил концертный директор. 

Перейти к обсуждению 6


05 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @yuriy_shatunov/Instagram
Теги

Юрий Шатунов, Татьяна Буланова

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Несмотря на то, что песни Шатунова примитивные, как человек он молодец - правильно мыслит: не скандадит, деньги не пропил, не проел, живёт в нормальной стране, занимается любимым делом и имеет трудовую и немаленькую копеечку. Молодец.

  • Прокол гайморовой пазухи - стандартная медицинская даже не операция, а процедура. Ее делают огромному количеству людей. Что там могло пройти неудачно? Все с его здоровьем ок. А зубы надо лечить вовремя, даже проживая в Германии, там уж наверняка врачи хорошие. Зачем же так запускать, что аж удалять уже нужно и воспаление так далеко распространилось? Экономил, что ли? Так не бедный же человек вроде.

  • Хорошие песни,ностальгия...

  • Не поклонница Шатунова, просто ассоциация с детством, но как человек вызывает уважение...не смотря на резкий взлет в юности и потом потерю сумасшедшей популярности не опустился, не спился, в депрессию не впал ( а кто его знает, что на душе было), семья, работа, спорт...Мужчина)

  • Гость

    Прокол гайморовой пазухи - стандартная медицинская даже не операция, а процедура. Ее делают огромному количеству людей. Что там могло пройти неудачно? Все с его здоровьем ок. А зубы надо лечить вовремя, даже проживая в Германии, там уж наверняка врачи хорошие. Зачем же так запускать, что аж удалять уже нужно и воспаление так далеко распространилось? Экономил, что ли? Так не бедный же человек вроде.

    Дело не в экономии , дело во врачах и в страховке , в Германии на кого нарвёшься : есть коновалы, есть хорошие . Страховка что-то платит, что-то не платит. Сепсис начинался у Шатунова .

  • Гость

    Несмотря на то, что песни Шатунова примитивные, как человек он молодец - правильно мыслит: не скандадит, деньги не пропил, не проел, живёт в нормальной стране, занимается любимым делом и имеет трудовую и немаленькую копеечку. Молодец.

    ++ Притом, что не имея ни отца ни матери, а только сомнительного наставника в лице Разина, не опустился и не спился, не канул. Действительно,молодец.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.