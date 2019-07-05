Юрия Шатунова экстренно прооперировали сразу после окончания гастрольного тура

С середины мая 45-летний Юрий Шатунов безостановочно ездил по разным регионам России в рамках своего нового концертного тура «Не молчи...».
В конце гастролей Юрий пожаловался своей команде на сильную зубную боль. Несмотря на то, что до конца справиться с недугом ему не помогали даже обезболивающие, Шатунов принял решение не отменять оставшиеся концерты и еще немного потерпеть.
Сразу по возвращении в Москву мужчина обратился к специалистам. Врачи приняли решение срочно провести знаменитости операцию.
По словам мужчины, еще некоторое время исполнитель пробудет в больнице, а затем отправится к стоматологу, чтобы удалить зуб, из-за которого, предположительно, и начались проблемы со здоровьем.
Кудряшов заверил, что уже в очень скором времени Шатунов встанет на ноги, ведь времени расслабляться у него нет. «Следующий тур у нас начинается 10 октября. У Юрия уже все расписано на осень и на следующий год. А пока будем заниматься здоровьем», — заключил концертный директор.