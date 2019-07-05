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Страх за свою жизнь и ревность супруга к телохранителю: СМИ озвучили возможные причины побега принцессы Дубая

Уже неделю весь мир обсуждает побег принцессы Хайи бинт аль-Хусейн. Жена правителя Дубая покинула страну с крупной суммой денег и попросила убежища в Германии. На днях были названы предполагаемые причины ее поступка.

29 июня супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда сбежала из страны вместе с 11-летней дочерью Аль Джалилей и 7-летним сыном Зайедом. С собой принцесса Хайя вывезла около 39 миллионов долларов. На днях зарубежные СМИ раскрыли истинные причины ее побега.

Друзья Хайи поведали изданию The Times, что она покинула дворец «в страхе за свою жизнь» после того, как шейх приревновал ее к телохранителю. Принцесса часто дарила бывшему солдату Британской армии дорогие подарки. За это жену шейха критиковали старшие члены королевской семьи, называя ее отношения с мужчиной «неуместно близкими».

Известно, что Хайя начала планировать побег после того, как узнала о судьбе дочерей шейха. Две его наследницы, Шамса и Латифа, тоже мечтали покинуть отчий дом, однако их попытки не увенчались успехом. После случившегося отец держал обеих взаперти и подвергал издевательствам со стороны охраны. Узнав об этом, жена правителя боялась, что подобное могут сотворить и с ней.

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05 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, East News

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