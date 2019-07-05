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«Мне по кайфу мои ноги, бедра, ягодицы»: дочь Валерии осадила тех, кому не нравятся ее формы

На днях Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом SHENA?, решила ответить на критические комментарии под своими фото. Дочь Валерии решила дать ответ тем, кто считает ее фигуру крупной.

Начинающая певица SHENA? активно ведет Инстаграм. Порой дочь Валерии сталкивается с критикой со стороны фолловеров. На днях она решила ответить хейтерам и высказаться на актуальную тему бодипозитива. Свой пост певица сопроводила видео, в котором предстала в черном боди и ботильонах в тон.

«Худая? Нормальная? Полная? Бодипозитив! Разгорелся спор под одной из фотографий насчет моих форм. Я никогда не была анорексичной, мне по кайфу мои ноги, бедра, ягодицы!!! Где написано, что ведьмы должны быть высохшими, некрасивыми старухами на метле? 21 век на дворе. Любите себя и окружающих, человеки. Мы все разные, и это волшебно», — написала SHENA? (орфография и пунктуация автора сохранены).

Большинство подписчиков согласились с точкой зрения знаменитости и осыпали ее комплиментами. «Очень красивая девушка! На злопыхателей не обращайте внимания, Анечка!», «Очень красивая фигура у вас. Это и есть настоящие формы, фигура, где выражены бедра и талия», «Никогда не реагировала на комментарии чужих о том как я выгляжу! Главное — гармония с собой», — писали фолловеры.

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05 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @anna_shulgina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Шульгина, Певица Валерия

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А где она выступает?я ее видела когда то давно по телику и все.

  • Вот уже сколько лет она все начинающая певица)

  • Несуразная она какая то и неинтересная.Тень.

  • Ню ню... еще одна звездулька

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