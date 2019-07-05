«Мне по кайфу мои ноги, бедра, ягодицы»: дочь Валерии осадила тех, кому не нравятся ее формы

Начинающая певица SHENA? активно ведет Инстаграм. Порой дочь Валерии сталкивается с критикой со стороны фолловеров. На днях она решила ответить хейтерам и высказаться на актуальную тему бодипозитива. Свой пост певица сопроводила видео, в котором предстала в черном боди и ботильонах в тон.
«Худая? Нормальная? Полная? Бодипозитив! Разгорелся спор под одной из фотографий насчет моих форм. Я никогда не была анорексичной, мне по кайфу мои ноги, бедра, ягодицы!!! Где написано, что ведьмы должны быть высохшими, некрасивыми старухами на метле? 21 век на дворе. Любите себя и окружающих, человеки. Мы все разные, и это волшебно», — написала SHENA? (орфография и пунктуация автора сохранены).
Большинство подписчиков согласились с точкой зрения знаменитости и осыпали ее комплиментами. «Очень красивая девушка! На злопыхателей не обращайте внимания, Анечка!», «Очень красивая фигура у вас. Это и есть настоящие формы, фигура, где выражены бедра и талия», «Никогда не реагировала на комментарии чужих о том как я выгляжу! Главное — гармония с собой», — писали фолловеры.