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«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына

На днях 37-летняя Ксения Собчак выслушала немало критики в свой адрес. Телеведущая всего лишь выложила фото своего обнаженного сына, гуляющего у берега океана, а в глазах подписчиков уже превратила 2-летнего Платона в главную жертву педофилов. И нет, мы не шутим.
Ксения Собчак
Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак спокойно относится к себе и критику в сторону ее внешности или профессиональной деятельности всерьез не воспринимает. Другое дело, когда подписчики критикуют ее единственного сына Платона.

На днях Ксения выложила фото, на котором Платон гуляет по пляжу вообще без одежды. Естественно, снимок сделан со спины. Подписчики звезды были в ужасе и закидали телеведущую разъяренными и вполне разумными комментариями: «Наденьте трусы ребенку», «Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?».

То самое скандальное фото Платона
То самое скандальное фото Платона

Собчак отмалчивалась, но в итоге все же решила высказаться. Причем так, как она умеет лучше всего — агрессивно. «Люди, почему у вас г***о вместо мозгов? Тут и ''Почему голый ребенок на пляже — это может спровоцировать педофилов'', ''Почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?'', ну и далее по списку. Ребенку нет и елет, это нормально (!) бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей, следите, пожалуйста, за своими детьми», — разразилась Ксения на своей страничке в Инстаграме, заодно отметив, что считает подобные комментарии дикими.

Более того, Ксения напомнила всем о недавнем скандале с Дэвидом Бекхэмом и его 7-летней дочкой Харпер: мол, все возмутились, когда увидели, что бывший футболист целует дочку в губы. «Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом», — закончила свой спич Собчак.

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05 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)

  • Главное, чтобы в 15 лет он также не бегал по песчаным барханам, а мама со спины его фотографировала))

  • Ну комменты и правда дикие. Педофилам младенцы не интересны - что с ними делать-то? Хоть бы мозг включали перед тем как ерунду писать.

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Гость 2019-07-02 13:55:00
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Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
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