61-летняя Мелани Гриффит показала подтянутую фигуру и кубики пресса в бикини

Мелани Гриффит отдыхает на Ибице и без стеснения демонстрирует подписчикам фото с отдыха. И там есть, на что посмотреть!

Мелани Гриффит

Бывшая жена красавчика Антонио Бандераса, актриса Мелани Гриффит, скоро отметит 62-й день рождения. Но время, кажется, над ней не властно. Звезда отдыхает с друзьями на Ибице и демонстрирует идеальную фигуру: длинные подтянутые ноги и пресс, которому может позавидовать любая фитоняшка — только посмотрите на эти кубики.

Фотографиями с отдыха в черном бикини Мелани поделилась с фолловерами в своем Инстаграме, и они тут же засыпали ее законными вопросами: как звезде удается так хорошо выглядеть? Ответ прост — Гриффит серьезно увлекается спортом. Уже 11 лет она тренируется под предводительством Гуннара Петерсона, создателя эксклюзивной программы упражнений со скакалкой и веревками. Петерсон работает и с другими звездами: Сильвестром Сталлоне, Дженнифер Лопес и Эмбер Херд. Неплохая компания.

Кстати, на Ибице с компаньонами у Мелани тоже все прекрасно: звезда отдыхает вместе с дизайнером ювелирных изделий Лорой Родкин, бывшей женой основателя Yota Сергея Адоньева Марией и бизнесвумен Полиной Киценко. А вот мужчины рядом с Гриффит не видно.

Но Мелани не отчаивается и все еще надеется встретить свою любовь, хотя и считает, что институт брака безнадежно устарел. В интервью InStyle она как-то сказала: «Я бы хотела влюбиться и иметь романтические отношения, но у меня их нет. Я продолжаю искать того единственного. У меня была парочка любовников, но отношений нет».

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Напомним, Гриффит была замужем четыре раза. В 1976-м она сказала «Да» актеру и певцу Дону Джонсону, но пара развелась спустя всего несколько месяцев. В 1981-м Меллани пошла под венец во второй раз — ее избранником стал актер Стивен Бауэр. В этом браке у актрисы родился первый ребенок, сын Александр. В 1989-м Гриффит развелась, вернулась к первому мужу, снова вышла за него замуж. А в октябре 1989-го родила дочь Дакоту Джонсон — ту самую Анастейшу из «Пятидесяти оттенков серого». Но с Доном Мелани снова рассталась. В 1996-м Гриффит вышла замуж за красавчика Бандераса. Спустя два года у супругов родилась дочь Стелла. Но и этот брак развалился — о решении развестись Мелани и Антонио объявили летом 2014-го.