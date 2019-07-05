Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно

Подписчики 30-летней Татьяны Брухуновой снова не оценили ее трендовый образ — кардиган оверсайз и широкие джинсы. Муза 73-летнего Евгения Петросяна с мнением фолловеров категорически не согласна.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова — настоящий антигерой нашего времени. Поклонники пары Петросяна и Степаненко не могут простить молодой ассистентке Евгения Вагановича, что та увела юмориста из семьи, и находят, к чему придраться, в каждом новом посте Татьяны.

На этот раз фолловеры возмутились новым образом Брухуновой в целом, а не отдельными его частями. Они высмеяли наряд девушки, которым она поделилась на своей страничке в Инстаграме. И вроде аутфит очень даже трендовый: кардиган оверсайз 69 Moscow, укороченные джинсы Bershka, лоферы с меховыми помпонами Rabbit Loafers и сумка Coccinelle. Но нет, даже этот наряд никого не вдохновил. «Вы мне напоминаете Катю Пушкареву», «Все это вместе смотрится тряпьем, ну где нотки женственности?», «Может, это и модно, но смотрится ужасно. Надо носить то, что скрывает недостатки, и подчеркивать достоинства», — пишут Брухуновой недоброжелатели.

Образ Татьяны не одобрили ее подписчики

Татьяна оказалась не лыком шита и вскоре ответила модным экспертам в комментариях: «А слабо на улице подойти и в лицо сказать?» А еще Брухунова дала всем подписчикам совет: по мнению музы Петросяна, все просто обязаны выкинуть («а лучше сжечь») джинсы-скинни. «Это антитренд на ближайший год точно», — заверила Татьяна.

1 2 3 ... 9 Поклонники пары Петросяна и Степаненко никак не могут простить Татьяне Брухуновой развод юмористов

Напомним, о Брухуновой общественность узнала в прошлом году, когда некоторые СМИ заявили, что именно она виновата в скандальном разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Хотя сама девушка рассказала, что ее возлюбленный уже давно не жил с Еленой Григорьевной, а их развод — чистая формальность.