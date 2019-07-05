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Такие чистые, как небо: Курбан Омаров нахваливает свои глаза и рассказывает, что всегда умел ими пользоваться

Муж 36-летней звезды Инстаграма и телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал подписчикам о своем тайном таланте. Все дело в его глазах и наследственности.
Курбан Омаров, Ксения Бородина
Курбан Омаров и Ксения Бородина

Теперь наконец-то стало понятно, как 38-летний Курбан Омаров смог завоевать телеведущую Ксению Бородину. Все дело в волшебных глазах бизнесмена. Об их воистину магических способностях он на днях рассказал в Инстаграме.

«Когда в школе учительница говорила ''Мне что, за красивые глаза тебе ставить пятерку?'', я просто смотрел на нее и ждал, пока она ее поставит. И Теону научу в сложных ситуациях сначала смотреть на небо, а потом на учительницу, чтоб глаза отразили весь впитанный свет», — похвастался своими навыками Омаров под фото с Теей (у которой, кстати, глаза ну точно такие же). Про Ксению Курбан, правда, ничего не сказал, но мы и сами все поняли — перед такими очами устоять действительно сложно. 

Подписчики восхитились красотой глаз Курбана: «Цвет, как у белых ходоков из ''Игры престолов''», «Хаски», «Люди X», — пишут они в комментариях.
Курбан Омаров
Курбан Омаров с дочкой Теоной

Напомним, всего пару дней назад Ксения и Курбан отпраздновали четвертую годовщину свадьбы. «Ты и так знаешь, что я зачастую очень капризное, вредное и несносное существо, с которым ты умело справляешься. Я и не умею благодарить, но сегодня действительно, хоть тут хочу сказать большое спасибо за терпение, все эти годы, что мы только не проживали, а ты идешь, как танк, ничего не боясь», — призналась Ксения в любви к супругу в Инстаграме.

В браке с Омаровым Ксения родила дочку Теону, которой исполнилось три года в прошлом декабре. Также у Бородиной подрастает 10-летняя дочь Маруся от первого супруга Юрия Будагова. Курбан тоже воспитывает ребенка от предыдущего брака. Его сыну Омару 11 лет, он часто проводит время со сводными сестрами.

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05 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @zimamoscow, @borodylia/Instagram
Теги

Курбан Омаров, Теона Омарова , Ксения Бородина

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