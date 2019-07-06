Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева отметила 5 месяцев со дня рождения сына, выложив новое семейное фото

В последнее время Виктория Лопырева часто выкладывает фото сына Марка Лионеля, хотя все еще старается на показывать его лицо. На днях знаменитость опубликовала новый семейный снимок и рассказала подписчикам, что малышу исполнилось 5 месяцев.

На днях Виктория Лопырева опубликовала новое фото сына. Ведущая старается пока не показывать лицо мальчика. На снимке Виктория запечатлена вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и 5-месячным Марком Лионелем. О том, что малышу скоро исполнится полгода, ведущая рассказала в подписи к посту.

«Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить... Но у акушеров получается! Спасибо, что выбрал нас, малыш Марк Лео», — написала Лопырева. Она также сопроводила снимок хэштегом #5месяцев, обозначив возраст сына.

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 ...10
    На днях сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось пять месяцев
    Смотреть галерею

Напомним, Марк Лионель появился на свет 6 февраля. Теперь Виктория часто делится с фолловерами фото сына и рассказывает о том, как протекает ее жизнь в роли молодой мамы. Кстати, недавно аккаунт в Инстаграме завел и Булатов. Он уже опубликовал первое фото вместе со знаменитой возлюбленной.

Перейти к обсуждению 3


06 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Во-первых, пишется 5 monthS, если уж вые%%ваешься, то делай это правильно, а во-вторых, что у него с бровями - уахахаха

  • Во-первых, пишется 5 monthS, если уж вые%%ваешься, то делай это правильно, а во-вторых, что у него с бровями - уахахаха

  • я помню, сколько в свое время было шума и визга, мол какая завидная невеста. в результате, ты рожаешь вот от этого. с бровями. и виснешь на нем на каждой фотографии.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.