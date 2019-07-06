Виктория Лопырева отметила 5 месяцев со дня рождения сына, выложив новое семейное фото

В последнее время Виктория Лопырева часто выкладывает фото сына Марка Лионеля, хотя все еще старается на показывать его лицо. На днях знаменитость опубликовала новый семейный снимок и рассказала подписчикам, что малышу исполнилось 5 месяцев.

На днях Виктория Лопырева опубликовала новое фото сына. Ведущая старается пока не показывать лицо мальчика. На снимке Виктория запечатлена вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и 5-месячным Марком Лионелем. О том, что малышу скоро исполнится полгода, ведущая рассказала в подписи к посту.

«Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить... Но у акушеров получается! Спасибо, что выбрал нас, малыш Марк Лео», — написала Лопырева. Она также сопроводила снимок хэштегом #5месяцев, обозначив возраст сына.

1 2 3 ... 10 На днях сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось пять месяцев

Напомним, Марк Лионель появился на свет 6 февраля. Теперь Виктория часто делится с фолловерами фото сына и рассказывает о том, как протекает ее жизнь в роли молодой мамы. Кстати, недавно аккаунт в Инстаграме завел и Булатов. Он уже опубликовал первое фото вместе со знаменитой возлюбленной.