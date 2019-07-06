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«Все валится из рук, хочется плакать и смеяться»: Регина Тодоренко вспомнила, что чувствовала перед свадьбой

3 июля Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу. Несмотря на повышенный интерес поклонников к этому событию, молодожены пока не публиковали фото с торжества. Зато Регина рассказала о своих чувствах.

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу в Италии. Ведущая и певец официально женаты уже более полугода, однако планировали настоящее торжество и откладывали его из-за рождения сына. Теперь, когда малыш подрос, супруги организовали пышный праздник для родных и друзей.

Подготовка к событию оказалась связана с многочисленными съемками. Так, на днях Тодоренко опубликовала видео, сделанное во время фотосессии для журнала Wedding Magazine. В ролике знаменитость запечатлена в роскошном свадебном платье и цветочном венке вместо фаты. Также ведущая поведала поклонникам о впечатлениях от свадьбы.

  • Влад Топалов, Регина Тодоренко
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    3 июля Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили свадебное торжество в Италии
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«Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать. В какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: ''Емае, я — невеста''. И холодный пот проступает на лбу. Непонятно только, от чего такая реакция?», — написала Тодоренко.

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06 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Регина Тодоренко, Влад Топалов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • И правда: с чего бы вдруг такая реакция? Вот раньше девушки перед свадьбой нервничали и психовали, и это было объяснимо: после свадьбы для них многое менялось, начиналась семейная жизнь, они становились женщинами, ну вы поняли. А тут-то что? Жили хз сколько лет, ребенка родили, а тут вдруг: "аааааа, я ж невеста!". И че? Вообще же ничего не поменяется🤦‍♀️ Сейчас в 99% случаях свадьба это так, всего лишь праздник, красивое торжество, а вовсе не перемены в жизни.

  • Откуда реакция? У нее и раньше с психикой были проблемы, теперь добавились послеродовые гормоны, кидает то влево, то вправо женщину. Все надо делать вовремя, а не беременной и в лактацию. Очень нервным лучше не загонять мужика жениться, пока согласен, а остыть , успокоиться, раз заранее не получилось, до беременности и подождать, когда ребенку хотя бы год исполнится.

  • Дурдом ромашка какой-то с этой Региной,таким как она,нервишки лечить надо,стабилизировать их,а не семьи создавать,да свадьбы по двадцать раз на год играть,в семье поди тоже так же любительница "понервничать"на всех?762937

  • 🤦‍♀️вместо тысячи слов...все с ног на голову перевернуто у них.

  • 🤦‍♀️вместо тысячи слов...все с ног на голову перевернуто у них.

  • Ну и новость дня....

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