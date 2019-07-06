«Все валится из рук, хочется плакать и смеяться»: Регина Тодоренко вспомнила, что чувствовала перед свадьбой

3 июля Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу. Несмотря на повышенный интерес поклонников к этому событию, молодожены пока не публиковали фото с торжества. Зато Регина рассказала о своих чувствах.

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу в Италии. Ведущая и певец официально женаты уже более полугода, однако планировали настоящее торжество и откладывали его из-за рождения сына. Теперь, когда малыш подрос, супруги организовали пышный праздник для родных и друзей.

Подготовка к событию оказалась связана с многочисленными съемками. Так, на днях Тодоренко опубликовала видео, сделанное во время фотосессии для журнала Wedding Magazine. В ролике знаменитость запечатлена в роскошном свадебном платье и цветочном венке вместо фаты. Также ведущая поведала поклонникам о впечатлениях от свадьбы.

1 2 3 ... 10 3 июля Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили свадебное торжество в Италии

«Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать. В какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: ''Емае, я — невеста''. И холодный пот проступает на лбу. Непонятно только, от чего такая реакция?», — написала Тодоренко.

