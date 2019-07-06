Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцатую годовщину свадьбы романтичной прогулкой по Версалю

На днях Виктория и Дэвид Бекхэм отметили двадцатую годовщину со дня свадьбы. В честь значимой даты знаменитый спортсмен сделал своей супруге потрясающий подарок — частную экскурсию по Версалю.

4 июля Дэвид и Виктория Бекхэм принимали поздравления с двадцатилетием со дня свадьбы. В честь этого события супруги поделились трогательными поcтами в своих микроблогах. А через день они рассказали поклонникам, как отметили значимую дату. Оказалось, что звездная пара выбрала для празднования очень оригинальное место — резиденцию французских королей!

Весь день Дэвид и Виктория гуляли по Версалю, любуясь потрясающими видами. Супруги сделали множество фотографий, которыми поделились с подписчиками. Кроме того, они пообедали в роскошном ресторане, расположенном прямо во дворце. «Место сбываются! Замечательная поездка», — прокомментировала путешествие Виктория в Инстаграме.

1 2 3 ... 9 4 июля Дэвид и Виктория Бекхэмы отметили двадцатую годовщину со дня свадьбы

Бекхэмы выложили множество забавных фото и видео, сделанных в поездке. На одном из них Дэвид восхитился тем, как элегантно его жена ходит на шпильках по крупной брусчатке, окружающей дворец. Другое фото Бекхэм подписал: «Цитата дня: ''Можно, пожалуйста, остаться здесь жить?''».