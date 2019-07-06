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Родившая два месяца назад Тина Кунаки демонстрирует подтянутое тело на фото, но не с Венсаном Касселем

Судя по всему, молодая мама Тина Кунаки не намерена задерживаться в декретном отпуске. Недавно супруга Венсана Касселя удивила подписчиков новым фото, на котором показала идеально плоский живот.

Супруга Венсана Касселя Тина Кунаки родила дочь в середине апреля. Не прошло и трех месяцев, как 22-летняя модель продемонстрировала фолловерам, что находится в идеальной физической форме. На днях она опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини.

Компанию Тине составил фотограф Виктор Сантьяго, который уже не раз работал с ней. Именно он делал снимки беременной Кунаки для журнала Photo. Кстати, тогда модель была на последней неделе беременности. Судя по всему,  сейчас Тина и Виктор также готовят новую фотосессию.

Напомним, Кассель и Кунаки поженились в августе 2018-го. Их дочь Амазони появилась на свет 19 апреля этого года. Об этом счастливый отец сообщил в Инстаграме.

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06 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Тина Кунаки, Венсан Кассель

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Eto staraya fotka. Xvatit erundu postit. Posmotrite foto ot paparazzi v nacale iyula. Obicnaya jenshina posle rodov

  • Какая же она красивая!

  • Какая же она красивая!

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