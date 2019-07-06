Родившая два месяца назад Тина Кунаки демонстрирует подтянутое тело на фото, но не с Венсаном Касселем

Судя по всему, молодая мама Тина Кунаки не намерена задерживаться в декретном отпуске. Недавно супруга Венсана Касселя удивила подписчиков новым фото, на котором показала идеально плоский живот.

Супруга Венсана Касселя Тина Кунаки родила дочь в середине апреля. Не прошло и трех месяцев, как 22-летняя модель продемонстрировала фолловерам, что находится в идеальной физической форме. На днях она опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини.

Компанию Тине составил фотограф Виктор Сантьяго, который уже не раз работал с ней. Именно он делал снимки беременной Кунаки для журнала Photo. Кстати, тогда модель была на последней неделе беременности. Судя по всему, сейчас Тина и Виктор также готовят новую фотосессию.

1 2 3 ... 10 Тина Кунаки стала мамой всего два месяца назад

Напомним, Кассель и Кунаки поженились в августе 2018-го. Их дочь Амазони появилась на свет 19 апреля этого года. Об этом счастливый отец сообщил в Инстаграме.