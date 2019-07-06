Журналисты выяснили, сколько зарабатывают Максим Галкин, Евгений Петросян и другие юмористы

Популярные юмористы устраивают шоу не только на телевидении, но и на корпоративах. На днях был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых артистов комедийного жанра.

Максим Галкин

Недавно «Комсомольская правда» составила рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых юмористов. Возглавил его Максим Галкин. За одно выступление на корпоративном мероприятии он получает около 3,5 миллионов рублей. На втором месте оказался Александр Ревва, выступление которого стоит 2 миллиона.

Александр Ревва

Тройку лидеров замкнула звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова с заработком в 858 тысяч рублей. Знакомый уже нескольким поколениям россиян Евгений Петросян в этот раз уступил более молодым коллегам. За одно выступление юморист получает 700 тысяч рублей.

Юлия Михалкова

Порой на мероприятие приглашается целый коллектив юмористов. Для таких случаев был составлен отдельный рейтинг, который возглавили Comedy Woman — они просят 1 миллион и 790 тысяч рублей за полчаса выступления. Следом идут «Уральские пельмени» с заработком в более чем полтора миллиона за час.

1 2 3 ... 10 В рейтинге самых высокооплачиваемых юмористов первое место занял Максим Галкин

Стоит отметить, что Максим Галкин уже прокомментировал свою востребованность в кратком интервью представителям телеканала «Звезда». «Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень», — сказал юморист.