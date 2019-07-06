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Журналисты выяснили, сколько зарабатывают Максим Галкин, Евгений Петросян и другие юмористы

Популярные юмористы устраивают шоу не только на телевидении, но и на корпоративах. На днях был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых артистов комедийного жанра.
Максим Галкин
Максим Галкин

Недавно «Комсомольская правда» составила рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых юмористов. Возглавил его Максим Галкин. За одно выступление на корпоративном мероприятии он получает около 3,5 миллионов рублей. На втором месте оказался Александр Ревва, выступление которого стоит 2 миллиона.

Александр Ревва
Александр Ревва

Тройку лидеров замкнула звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова с заработком в 858 тысяч рублей. Знакомый уже нескольким поколениям россиян Евгений Петросян в этот раз уступил более молодым коллегам. За одно выступление юморист получает 700 тысяч рублей.

Юлия Михалкова
Юлия Михалкова

Порой на мероприятие приглашается целый коллектив юмористов. Для таких случаев был составлен отдельный рейтинг, который возглавили Comedy Woman — они просят 1 миллион и 790 тысяч рублей за полчаса выступления. Следом идут «Уральские пельмени» с заработком в более чем полтора миллиона за час.

  • Максим Галкин
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    В рейтинге самых высокооплачиваемых юмористов первое место занял Максим Галкин
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Стоит отметить, что Максим Галкин уже прокомментировал свою востребованность в кратком интервью представителям телеканала «Звезда». «Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень», — сказал юморист.

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06 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Максим Галкин, Александр Ревва, Евгений Петросян

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну круто, че. Молодцы! Но я все равно считаю, что быть шутом, своими кривляниями веселящим публику, - это весьма унизительно. Но деньги не пахнут, да))

  • Я не понимаю, как в здравом уме можно позвать на свое мероприятие Ревву и заплатить еще за это "удовольствие" 2 млн рублей?! По-моему у него нет чувства юмора от слова совсем, плюс тошнотворная манера поведения... Галкин хоть с юмором, и речь поставлена, Ургант, Воля - там действительно чувство юмора на высоте. Хотя, весной был концерт Реввы в Москве - билеты от 2000 - видимо были покупатели... За эти деньги в Москве можно гораздо интереснее время провести, уж точно не под песни Реввы.

  • Юлия Михалкова больше Петросяна получает? Я даже не знаю кто это

  • Как так получается,что люди шутящие несмешные шутки с надменной физиономией ,зарабатывают больше,чем граждане делающие что-то важное и полезное для страны....(работающие на заводах,врачи,ученые,учителя,уборщицы)
    Какие-то у людей неправильные ориентиры.

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