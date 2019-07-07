Самый богатый человек в мире развелся с женой, заплатив ей $38 миллиардов отступных

5 июля владелец Amazon Джефф Безос расторг брак со своей супругой Маккензи. Несмотря на то, что бизнесмену пришлось заплатить почти 40 миллиардов долларов отступных, он все равно остался самым богатым человеком в мире.

На днях создатель крупнейшего онлайн-магазина Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи. Вместе они прожили более 25 лет. По итогам бракоразводного процесса миллиардер отдаст экс-супруге четыре процента акций своей компании Amazon, которые оцениваются в 38,3 миллиарда долларов. Таким образом, Маккензи автоматически попадет в рейтинг наиболее обеспеченных людей в мире и станет третьей среди самых богатых женщин.

Стоит отметить, что, несмотря на такие потери, Безос все равно останется самым богатым человеком в мире. Бывшая жена миллиардера также отдаст ему свою долю в издании Washington Post. Кстати, сама Маккензи передаст более половины своего состояния на благотворительность. Ее экс-супруг такое решение одобрил.



1 2 3 ... 9 5 июля владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей супругой Маккензи

Одной из причин развода стал роман Джеффа с телеведущей Лорен Санчез. На момент начала отношений она тоже была замужем. Недавно Санчез подала документы на развод. Джефф и Лорен уже появлялись на публике вместе, а теперь планируют жить вместе.

