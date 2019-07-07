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Самый богатый человек в мире развелся с женой, заплатив ей $38 миллиардов отступных

5 июля владелец Amazon Джефф Безос расторг брак со своей супругой Маккензи. Несмотря на то, что бизнесмену пришлось заплатить почти 40 миллиардов долларов отступных, он все равно остался самым богатым человеком в мире.

На днях создатель крупнейшего онлайн-магазина Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи. Вместе они прожили более 25 лет. По итогам бракоразводного процесса миллиардер отдаст экс-супруге четыре процента акций своей компании Amazon, которые оцениваются в 38,3 миллиарда долларов. Таким образом, Маккензи автоматически попадет в рейтинг наиболее обеспеченных людей в мире и станет третьей среди самых богатых женщин.

Стоит отметить, что, несмотря на такие потери, Безос все равно останется самым богатым человеком в мире. Бывшая жена миллиардера также отдаст ему свою долю в издании Washington Post. Кстати, сама Маккензи передаст более половины своего состояния на благотворительность. Ее экс-супруг такое решение одобрил.

Одной из причин развода стал роман Джеффа с телеведущей Лорен Санчез. На момент начала отношений она тоже была замужем. Недавно Санчез подала документы на развод. Джефф и Лорен уже появлялись на публике вместе, а теперь планируют жить вместе.

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07 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Образцовый развод. Маккензи просто счастливица.

  • Тот случай когда бывшая жена явно в лучшем положении. У неё куча денег и свобода делать что хочет. Уж мужчину она теперь выберет на любой вкус если что не так пошлёт и возьмёт другого

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