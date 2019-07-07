«Это лишняя кожа, я же сына там носила»: жена Dino MC 47 Мишаня честно показала свой неидеальный живот

Супруга рэпера Dino MC 47 не раз признавалась, что прибегала к услугам пластических хирургов. Однако на днях Мишаня удивила подписчиков снимком без ретуши и фильтров.

Мишаня опубликовала фото, которого фолловеры от нее совсем не ожидали. В Инстаграме жена рэпера Dino MC 47 обычно выкладывает лишь те снимки, на которых выглядит безупречно. Но недавно она решила сделать исключение, опубликовав кадр, на котором видно, как на самом деле выглядит ее живот.

«Сейчас будет откровение. Я отбираю фото на ретушь и, мягко говоря, в шоке от увиденного. Женщина, зачем ты надела топ короткий с таким тонусом кожи живота? На ретушь отправить я это могу, все в целом классно. Но это же будет обман, себя и вас. Девочки другие, увидев меня в ретуши в 37 лет, с отретушированным животом (хотя это лишняя кожа, я же сына там носила 9 месяцев), совсем загрустят. Хочу развеять миф о девушках в Инстаграме», — написала Мишаня (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

1 2 3 ... 10 Мишаня не раз признавалась, что прибегала к пластической хирургии

Подписчики поддержали супругу рэпера. Многие отметили, что в данном случае неудачно был выбран ракурс, но и с этим небольшим недостатком знаменитость роскошно выглядит. «Миш, это же просто поза такая, ты ведь в сто раз лучше, чем на этом неудачном фото», «Мишаня, ну крутая же! И никогда бы не сказала, что тебе больше 30», «Вы очень здорово выглядите даже без ретуши!», — написали фолловеры.