В Сети обсуждают «уродливую» статую Мелании Трамп, установленную в Словении

Мелания Трамп выросла в словенском городе Севница. Недавно один из земляков первой леди решил сделать ее деревянную скульптуру, однако не все оценили результат.

Скульптор из Словении Алес Зупевц прославился на весь мир, создав деревянную статую Мелании Трамп. Своеобразный памятник был установлен неподалеку от города Севница — в нем прошло детство первой леди. За основу был взять образ супруги Дональда Трампа, в котором она появилась на его инаугурации. Зупевц вырезал скульптуру из дерева, используя бензопилу.

Большинству жителей города статуя пришлась не по вкусу. «Скульптор так долго работал над этим, но она выглядит отнюдь не так красиво, как ожидалось», — высказался один из земляков Мелании в интервью Reuters. Другие же назвали творение «уродливым», сравнив его с садовым пугалом.

1 2 3 ... 10 Мелания Трамп выросла в словенском городе Севница

Впрочем, нашлись и те, кто не только оценил статую, но и обнаружил в ней скрытый смысл. «Вы знаете, что делает ее похожей? Посмотрите, как высоко она стоит на холме. Совсем как Мелания, которая поднялась на вершину Америки», — уверенно заявил один из жителей Севницы.