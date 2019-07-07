Анна Курникова рассказала, что помогло ей быстро вернуть форму после родов

Анна Курникова стала мамой в конце 2017 года и потрясающе быстро похудела. На днях теннисистка раскрыла секреты, с помощью которых добилась идеальной фигуры.

В декабре 2017 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. Спортсменка родила двойню — сына Николаса и дочь Люси. Уже через несколько месяцев Курникова продемонстрировала идеальную фигуру. На днях теннисистка рассказала, что помогло ей в этом вопросе.

В интервью изданию The Sun Анна поведала, что сбрасывала вес с помощью спорта. «Пока дети спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. С полудня начинается работа по дому, и к восьми вечера я, как правило, лежу без сил на диване», — поедала знаменитость. Она также отметила важность диеты: Курникова, например, питается регулярно, но небольшими порциями. Впрочем, Анна призналась, что часто балует себя пастой и шоколадом.

1 2 3 ... 10 Анна Курникова стала мамой в конце 2017 года

Теннисистка рассказала, что давно мечтала стать мамой, так что теперь по-настоящему счастлива. Разумеется, Анне задали вопрос и об отношениях с Энрике. «Брак для меня не важен. Я верю, что самое главное — открытость, доверие и взаимоуважение», — призналась Курникова.