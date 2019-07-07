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Анна Курникова рассказала, что помогло ей быстро вернуть форму после родов

Анна Курникова стала мамой в конце 2017 года и потрясающе быстро похудела. На днях теннисистка раскрыла секреты, с помощью которых добилась идеальной фигуры.

В декабре 2017 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. Спортсменка родила двойню — сына Николаса и дочь Люси. Уже через несколько месяцев Курникова продемонстрировала идеальную фигуру. На днях теннисистка рассказала, что помогло ей в этом вопросе.

В интервью изданию The Sun Анна поведала, что сбрасывала вес с помощью спорта. «Пока дети спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. С полудня начинается работа по дому, и к восьми вечера я, как правило, лежу без сил на диване», — поедала знаменитость. Она также отметила важность диеты: Курникова, например, питается регулярно, но небольшими порциями. Впрочем, Анна призналась, что часто балует себя пастой и шоколадом.

Теннисистка рассказала, что давно мечтала стать мамой, так что теперь по-настоящему счастлива. Разумеется, Анне задали вопрос и об отношениях с Энрике. «Брак для меня не важен. Я верю, что самое главное — открытость, доверие и взаимоуважение», — призналась Курникова.

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07 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Анна Курникова, Энрике Иглесиас

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Сейчас опять начнётся, что рожала не сама. Да это по моему и не важно. Всё есть, живёт в свое удовольствие, никому ничего не доказывая. Рада за нее

  • Гость

    Сейчас опять начнётся, что рожала не сама. Да это по моему и не важно. Всё есть, живёт в свое удовольствие, никому ничего не доказывая. Рада за нее

    Это во-первых. А во-вторых, не понимаю, почему естественные роды 37-летней женщины могут вызвать какие-то сомнения в том, что не она рожала? Потому что двое детей сразу и значит ЭКО? А, может, гены? В роду у Иглесиаса есть двойняшки...

  • Нравится она очень, и пара их в целом. Позитивные эмоции вызывают оба.

  • Красивая пара , у Анютки все мужики супер были

  • Редакция, в тексте столько ошибок, что тошно читать. Сайт становится позорным абсолютно. Найдите, что ли , кого то со знанием русского)))), у б о г и е

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