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В семье Влада Топалова ожидается прибавление

Отгремела свадьба Влада Топалова и Регины Тодоренко. Однако на этом хорошие новости не закончились. Совсем скоро певец станет дядей!

Алина — родная сестра Влада Топалова и совладелица агентства Ace Events. Именно ему известный певец и его супруга Регина Тодоренко доверили организацию своей свадьбы. Вот отгремел праздник в итальянском Сорренто, и Алина решила подвести итоги.

В посте, опубликованном на днях, она поблагодарила коллег и отметила достижения каждого. Однако самое интересное ждало подписчиков Топаловой в конце текста.

«Ну а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот #год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу своей жизни», — написала девушка.

Похоже, совсем скоро Влад Топалов станет дядей! Когда произойдет это событие, Алина не сообщила. Woman.ru присоединяется к поздравлениям будущей мамы.

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07 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
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Алина Топалова

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