В семье Влада Топалова ожидается прибавление

Алина — родная сестра Влада Топалова и совладелица агентства Ace Events. Именно ему известный певец и его супруга Регина Тодоренко доверили организацию своей свадьбы. Вот отгремел праздник в итальянском Сорренто, и Алина решила подвести итоги.
В посте, опубликованном на днях, она поблагодарила коллег и отметила достижения каждого. Однако самое интересное ждало подписчиков Топаловой в конце текста.
«Ну а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот #год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу своей жизни», — написала девушка.
Похоже, совсем скоро Влад Топалов станет дядей! Когда произойдет это событие, Алина не сообщила. Woman.ru присоединяется к поздравлениям будущей мамы.