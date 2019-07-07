В семье Влада Топалова ожидается прибавление

Отгремела свадьба Влада Топалова и Регины Тодоренко. Однако на этом хорошие новости не закончились. Совсем скоро певец станет дядей!

Алина — родная сестра Влада Топалова и совладелица агентства Ace Events. Именно ему известный певец и его супруга Регина Тодоренко доверили организацию своей свадьбы. Вот отгремел праздник в итальянском Сорренто, и Алина решила подвести итоги.



В посте, опубликованном на днях, она поблагодарила коллег и отметила достижения каждого. Однако самое интересное ждало подписчиков Топаловой в конце текста.



«Ну а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот #год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу своей жизни», — написала девушка.

1 2 3 4 5 6 7 Алина Топалова сообщила, что уходит в декрет

Похоже, совсем скоро Влад Топалов станет дядей! Когда произойдет это событие, Алина не сообщила. Woman.ru присоединяется к поздравлениям будущей мамы.