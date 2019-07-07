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Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли

На днях Лера Кудрявцева попросила совета у своих подписчиков в соцсетях. Телеведущая чувствует себя плохо и теперь нуждается во врачебной помощи.

48-летняя Лера Кудрявцева старается вести здоровый образ жизни. Обычно ведущая никогда не просит советов у фолловеров, однако на днях она решила откровенно рассказать о своих проблемах. Знаменитость опубликовала пост в Фейсбуке, в котором рассказала о сильных головных болях.

«Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать», — написала Кудрявцева (орфорграфия и пунктуация автора сохранены).

Подписчики звезды принялись гадать, что же могло спровоцировать плохое самочувствие. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что причина кроется в напряженном режиме. Недавно Лера стала мамой, при этом не ставя крест на карьере, а продолжая активно сниматься.

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07 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Лера Кудрявцева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • это надвигающийся климакс!

  • А не проще ли пройти томографию?И исключить самые страшные причины головной боли.Она же не необитаемом острове живет.

  • Ничего себе здоровый образ жизни, она ж курит как паровоз! Короче, курение и почтенный возраст - вот и вероятные причины недомогания.

  • Лера! Делаешь МРТ головы и с результатами идешь к неврологу. Только к хорошему неврологу, по отзывам.

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