Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли

На днях Лера Кудрявцева попросила совета у своих подписчиков в соцсетях. Телеведущая чувствует себя плохо и теперь нуждается во врачебной помощи.

48-летняя Лера Кудрявцева старается вести здоровый образ жизни. Обычно ведущая никогда не просит советов у фолловеров, однако на днях она решила откровенно рассказать о своих проблемах. Знаменитость опубликовала пост в Фейсбуке, в котором рассказала о сильных головных болях.

«Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать», — написала Кудрявцева (орфорграфия и пунктуация автора сохранены).

Подписчики звезды принялись гадать, что же могло спровоцировать плохое самочувствие. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что причина кроется в напряженном режиме. Недавно Лера стала мамой, при этом не ставя крест на карьере, а продолжая активно сниматься.