Анна Седокова заявила, что находится в хороших отношениях с бывшим мужем

Конфликт Анны Седоковой и ее экс-супруга Максима Чернявского широко освещался в прессе. На днях певица призналась, что наладила отношения с экс-супругом.

Анна Седокова любит эпатировать публику. На днях певица опубликовала весьма провокационное видео, незамедлительно вызвавшее критику. В ролике видно, как знаменитость принимает участие с съемке в стиле БДСМ, обнимаясь с другими девушками. Фолловеры поспешили поделиться негодованием. Одна из подписчиц резко осудила Седокову: «Не зря у вас бывший муж дочь забрал».

На выпад Анна тут же ответила с сарказмом: «Вам наверно отдал?». Певица порекомендовала пользователям Сети следить за своей личной жизнью, вместо того, чтобы упрекать ее. Кроме того, певица добавила: «С моим бывшем мужем у нас прекрасные отношения. Как и с дочерью».

1 2 3 ... 9 На днях Анну Седокову раскритиковали за очередное провокационное видео

Напомним, дочь Седоковой Моника родилась в 2011 году. Тогда звезда состояла в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. После развода суд оставил девочку с отцом, и теперь она живет с ним в США. Изначально Максим настаивал на лишении Анны родительских прав, но позже они сумели договориться и подписали мировое соглашение.