Стало известно, с кем встречается 18-летняя дочь Веры Брежневой

В отличие от многих родителей, Вера Брежнева не стремится постоянно опекать свою 18-летнюю дочь Соню.
Брежнева навещает наследницу раз в пару месяцев. Во время встреч мать и дочь обязательно делятся снимками со своими фолловерами в Инстаграме.
А недавно в микроблоге Сони появилось фото, на котором она позирует с неизвестным ее поклонникам молодым человеком.
Избранника Киперман зовут Мэтт Кэннон. Судя по информации в соцсетях, он профессионально занимается электронной музыкой.
Неизвестно, сколько Соня и Мэтт уже вместе и как они познакомились. Пользователи Сети посчитали, что молодые люди отлично смотрятся вместе и оставили под их совместным снимком множество комплиментов. Интересно, а как относится к избраннику дочери Вера Брежнева?