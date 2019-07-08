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Стало известно, с кем встречается 18-летняя дочь Веры Брежневой

Эти летом старшая дочь Веры Брежневой окончила школу и поступила в американский колледж. А на днях девушка, уже давно живущая самостоятельной жизнью, представила публике своего молодого человека. 
Вера Брежнева, Соня Киперман
Вера Брежнева и Соня Киперман

В отличие от многих родителей, Вера Брежнева не стремится постоянно опекать свою 18-летнюю дочь Соню. 

Уже некоторое время девушка живет одна в США — сначала она окончила там старшую школу, а теперь готовится продолжить обучение в престижном колледже

Брежнева навещает наследницу раз в пару месяцев. Во время встреч мать и дочь обязательно делятся снимками со своими фолловерами в Инстаграме. 

Вера Брежнева, Соня Киперман
 

А недавно в микроблоге Сони появилось фото, на котором она позирует с неизвестным ее поклонникам молодым человеком. 

«Один из наших немногих совместных снимков», — кратко, но вполне понятно для всех подписала кадр девушка.

Избранника Киперман зовут Мэтт Кэннон. Судя по информации в соцсетях, он профессионально занимается электронной музыкой. 

  • Соня Киперман
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    На днях Соня Киперман поделилась с фолловерами снимком со своим возлюбленным
    Смотреть галерею

Неизвестно, сколько Соня и Мэтт уже вместе и как они познакомились. Пользователи Сети посчитали, что молодые люди отлично смотрятся вместе и оставили под их совместным снимком множество комплиментов. Интересно, а как относится к избраннику дочери Вера Брежнева?

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08 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Соня Киперман

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Девочка встречается с мальчиком. Ок, нормально.

  • Я не удивлюсь, если это сын богатых родителей и знакомство случилось в общей тусовке богатых людей, а не просто в школе.

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