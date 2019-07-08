Стало известно, с кем встречается 18-летняя дочь Веры Брежневой

Эти летом старшая дочь Веры Брежневой окончила школу и поступила в американский колледж. А на днях девушка, уже давно живущая самостоятельной жизнью, представила публике своего молодого человека.

Вера Брежнева и Соня Киперман

В отличие от многих родителей, Вера Брежнева не стремится постоянно опекать свою 18-летнюю дочь Соню.

Брежнева навещает наследницу раз в пару месяцев. Во время встреч мать и дочь обязательно делятся снимками со своими фолловерами в Инстаграме.

А недавно в микроблоге Сони появилось фото, на котором она позирует с неизвестным ее поклонникам молодым человеком.

«Один из наших немногих совместных снимков», — кратко, но вполне понятно для всех подписала кадр девушка.

Избранника Киперман зовут Мэтт Кэннон. Судя по информации в соцсетях, он профессионально занимается электронной музыкой.

1 2 3 ... 10 На днях Соня Киперман поделилась с фолловерами снимком со своим возлюбленным

Неизвестно, сколько Соня и Мэтт уже вместе и как они познакомились. Пользователи Сети посчитали, что молодые люди отлично смотрятся вместе и оставили под их совместным снимком множество комплиментов. Интересно, а как относится к избраннику дочери Вера Брежнева?