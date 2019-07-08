L’One подал в суд на Тимати и Black Star

Леван Горозия, больше известный как L’One, сдержал свое обещание. Рэпер подает в суд на Тимати и лейбл Black Star.

L'One

Разборки Тимати и L’One достойны экранизации в стиле «Карты, деньги, два ствола». Леван Горозия все-таки подал в суд на Тимати, лейбл Black Star и его генерального директора Павла Курьянова (aka Пашу).

Причина иска — контракт, который Леван подписал на самом старте своего сотрудничества с Black Star. По его условиям, в случае ухода рэпер был обязан отказаться от притязаний как на свои песни, так и на творческий псевдоним. Но в марте, когда L’One решил отправиться в свободное от продюсеров плавание, он понял, что не хочет терять то, что нажил посильным трудом, и расставаться с песнями и именем не планирует. «Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать», — заявил Горозия на своей страничке в Инстаграме.

L'One и Тимати

В ответ на это Тимати заявил, что Леван не может забрать себе то, что изначально не было его собственностью, и отметил, что рэперу следовало внимательней читать контракт, прежде чем его подписывать. Леван пообещал поклонникам решить конфликт в суде. 5 июля, как сообщает «Московский комсомолец», иск Горозии был зарегистрирован и в ближайшие дни должен быть принят к производству. Пока дата заседания не назначена.

1 2 3 4 5 6 7 Леван Горозия подал в суд на Тимати, Пашу и лейбл Black Star

Напомним, из Black Star недавно ушел еще один артист — певец Егор Крид. Он, правда, смог договориться с Тимати и оставить себе псевдоним и право исполнять свои песни. По слухам, к «безболезненному» уходу Егора имеет отношение бизнесмен Борис Ротенберг (тот якобы заплатил за артиста 250 млн рублей). И Крид, и Тимати эту информацию опровергают.



