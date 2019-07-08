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В Сети обсуждают неискренность Кейт Миддлтон и принца Уильяма на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Практически каждый снимок британской королевской семьи активно обсуждается в прессе — особенно, если речь идет о фото с важных мероприятий. На днях эксперты по языку тела изучили кадры с крестин Арчи Харрисона.

6 июля принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Арчи Харрисона. Снимками с важного мероприятия поделился официальныый аккаунт Сассексов. На первом фото предстала почти вся королевская семья. Однако всеобщее внимание, помимо виновника торжества, привлекли принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия одно из своих любимых платьев, в котором она выходила в свет еще в 2011 году — Миддлтон позировала в розовом наряде Stella McCartney, который многие сочли коротким.

Свои пять копеек вставили и британские эксперты по языку тела, обратившие внимание на позу Кейт. По их мнению, герцогиня выглядит так, будто... готова сбежать с этого праздника. Не то что супруга принца Чарльза, Камилла Паркер Боулз, которая сидит в расслабленной позе и улыбается! В то же время выражение лица герцогини Кембриджской кажется напряженным и искусственным.

  • Принц Чарльз, Принц Гарри, Принц Уильям
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    Каждый снимок британской королевской семьи рассматривают едва ли не под лупой
    Смотреть галерею

Досталось и принцу Уильяму. Многие интернет-пользователи нашли его позу напряженной, а выражение лица — хитрым. Вы согласны с такими выводами?

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08 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @kensingtonroyal/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Имеют право. Не хотели принимать участия в этом балагане, когда съемки почему-то делались заранее, под грифом строй секретности, без оглашения имен крестных. К чему все это?? Гарри с Маркл прямо Штирлиц с радисткой Кэт в тылу врага

  • Ерунда это все. Любые крестины - это только для родителей событие, остальным все равно.

  • Так ведь, по информации местных экспертов-комментаторш, Меган хочет жестоко истребить всю королевскую семью, так что с чего Кейт радоваться и улыбаться? Конечно, она напряжена рядом с Меган, ей страшно.

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