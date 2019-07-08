В Сети обсуждают неискренность Кейт Миддлтон и принца Уильяма на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Практически каждый снимок британской королевской семьи активно обсуждается в прессе — особенно, если речь идет о фото с важных мероприятий. На днях эксперты по языку тела изучили кадры с крестин Арчи Харрисона.

6 июля принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Арчи Харрисона. Снимками с важного мероприятия поделился официальныый аккаунт Сассексов. На первом фото предстала почти вся королевская семья. Однако всеобщее внимание, помимо виновника торжества, привлекли принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия одно из своих любимых платьев, в котором она выходила в свет еще в 2011 году — Миддлтон позировала в розовом наряде Stella McCartney, который многие сочли коротким.

Свои пять копеек вставили и британские эксперты по языку тела, обратившие внимание на позу Кейт. По их мнению, герцогиня выглядит так, будто... готова сбежать с этого праздника. Не то что супруга принца Чарльза, Камилла Паркер Боулз, которая сидит в расслабленной позе и улыбается! В то же время выражение лица герцогини Кембриджской кажется напряженным и искусственным.

1 2 3 ... 10 Каждый снимок британской королевской семьи рассматривают едва ли не под лупой

Досталось и принцу Уильяму. Многие интернет-пользователи нашли его позу напряженной, а выражение лица — хитрым. Вы согласны с такими выводами?