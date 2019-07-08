Анастасия Решетова намекнула, в какой момент узнала о своей беременности

Анастасия Решетова уже называла подписчикам срок своей беременности, однако до сих пор не рассказала, как узнала о том, что станет мамой. На днях модель намекнула фолловерам, когда это могло случиться.

Анастасия Решетова часто рассказывает подписчикам, как чувствует себя в роли будущей мамы. Невеста Тимати уже раскрыла срок своей беременности. А на днях намекнула, когда узнала об этом счастливом событии. Решетова призналась, что была беременна уже в свой день рождения — 23 января.

На днях Анастасия опубликовала фото, сделанное зимой. «Это был мой день рождения. Тогда еще не знала, что внутри меня зарождается маленькая жизнь», — подписала снимок модель. Судя по всему, две полоски на тесте невеста Тимати увидела в конце января или начале февраля.

Поклонники неизменно поддерживают Анастасию и желают счастья ей и малышу. «Я даже представить не могу, какие у вас были эмоции, когда вы узнали, что внутри вас живет ангелочек», «Маленькая жизнь — это подарок на день рождения», «А маленькая жизнь уже все знала и выбрала именно вас — это потрясающе», — писали фолловеры.