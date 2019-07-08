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«Размер минус один»: Елена Перминова объяснила, почему не хочет делать пластику груди

Елена Перминова часто демонстрирует фигуру в открытых нарядах. На днях многодетная мать опубликовала фото, на котором и вовсе предстала обнаженной.

На днях 32-летняя Елена Перминова выложила в Инстаграм весьма провокационный снимок. В кадре модель позирует обнаженной, лишь слегка прикрывшись халатом. «Почему бы и нет! В мои 70 это будет уже не очень актуально», — подписала фото Перминова. Она также добавила к посту хэштеги #яжемать и #яжетриждымать.

Подобный снимок не мог не вызвать волну вопросов. Одна из подписчиц открыто поинтересовалась, почему модель не делает операцию по увеличению груди. Девушка рассказала, что очень комплексует из-за «размера минус один». «Так у меня тоже минус один. Маленькая грудь молодит и вещи сидят безупречно!» — ответила ей Перминова.

Другие подписчики были более благосклонны к Елене. «А я все надеюсь что ученые что-нибудь придумают, чтобы и в 70 вот так можно было выглядеть», «Лена, как мне нравится ваша естественная красота, такая редкость!», «Шикарная мама троих деток. Вы вдохновляете», — писали фолловеры.

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08 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @lenaperminova/Instagram, Getty Images
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Елена Перминова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Такое ощущение, что у нее всегда грязная голова и на фотках всегда почему-то с раздвинутыми ногами, ведь у нее и "муж" и дети и при деньгах, и фото около частного самолета даже есть.

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