Нежная фея: как выглядит 15-летняя дочь Константина Меладзе от прошлого брака с Яной Сумм

У Константина Меладзе есть трое детей от первого брака, с которыми композитор поддерживает замечательные отношения. На днях в Сети появились фото 15-летней дочери музыканта.

Дочери Константина Меладзе Лии в этом году исполнилось 15 лет. Девушка активно вела соцсети, но недавно удалила все снимки из аккаунта в Инстаграме, оставив лишь одну серию фото. В качестве подписи Лия использовала отрывок из стихотворения поэта Уильяма Вордсворта.

Подписчикам очень понравилась фотосессия Лии. Фолловеры осыпали ее комплиментами и не упустили возможность задать личные вопросы. Дочь Меладзе честно ответила на некоторые из них. Например, рассказала, что ее рост составляет 170 сантиметров. Стоит отметить, что в свои 15 лет девушка в совершенстве владеет английским языком.

1 2 3 4 5 6 После развода с Яной Сумм Константин Меладзе переехал из Киева в Москву

Напомним, Лия родилась в браке Константина Меладзе и Яны Сумм. Супруги были вместе на протяжении 19 лет. После этого Меладзе переехал из Киева в Москву. Трое общих детей Константина и Яны остались жить с матерью.