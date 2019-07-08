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Нежная фея: как выглядит 15-летняя дочь Константина Меладзе от прошлого брака с Яной Сумм

У Константина Меладзе есть трое детей от первого брака, с которыми композитор поддерживает замечательные отношения. На днях в Сети появились фото 15-летней дочери музыканта.

Дочери Константина Меладзе Лии в этом году исполнилось 15 лет. Девушка активно вела соцсети, но недавно удалила все снимки из аккаунта в Инстаграме, оставив лишь одну серию фото. В качестве подписи Лия использовала отрывок из стихотворения поэта Уильяма Вордсворта.

Подписчикам очень понравилась фотосессия Лии. Фолловеры осыпали ее комплиментами и не упустили возможность задать личные вопросы. Дочь Меладзе честно ответила на некоторые из них. Например, рассказала, что ее рост составляет 170 сантиметров. Стоит отметить, что в свои 15 лет девушка в совершенстве владеет английским языком.

Напомним, Лия родилась в браке Константина Меладзе и Яны Сумм. Супруги были вместе на протяжении 19 лет. После этого Меладзе переехал из Киева в Москву. Трое общих детей Константина и Яны остались жить с матерью.

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08 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @meladzeliya, @ververa, @yanasumm/Instagram, Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars
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Константин Меладзе

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