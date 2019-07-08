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Сергей Шнуров станет новым ведущим «Форт Боярда»

После распада группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим проекта одного известного телепроекта. Съемки уже стартовали во Франции. 
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

В марте этого года 46-летний Сергей Шнуров объявил, что его группа «Ленинград» отправляется в прощальный тур, после чего прекратит свое существование. Поклонники творчества музыканта были шокированы этой новостью, но Сергей заверил фанатов, что в его планах — сменить род деятельности. И вот — пожалуйста, сменил. Телеканал СТС объявил, что Шнуров станет новым ведущим легендарного шоу «Форт Боярд». 

Во Франции уже вовсю идут съемки нового сезона, в котором сразятся10 команд. В игре примут участие певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова и Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актрисы Екатерина Волкова, Эвелина Бледанс и Анна Хилькевич, а также юмористы Сергей Светлаков, Михаил Шац и другие звезды.

Впервые «Форт Боярд» вышел на экраны в 1990 году на французском телеканале Antenne. Шоу стало настолько популярным, что вскоре свои версии проекта появились и в других странах (всего их, кстати, около 30).

Россия приняла эстафету в 1998-м, и в разные годы ведущими шоу были Леонид Парфенов, Леонид Ярмольник, Николай Валуев и Сергей Брилев.

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08 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @shnurovs/Instagram, Getty Images
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Сергей Шнуров

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