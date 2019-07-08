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Вики Одинцова опубликовала откровенное фото без одежды, сделанное ее мамой

Вики Одинцова выложила очередное провокационное фото. Но на этот раз поклонники обсуждали не модель, а того, вернее — ту, кто ее фотографировала.
Вики Одинцова
Вики Одинцова

Модель Вики Одинцова постоянно выкладывает в Инстаграм свои обнаженные фотографии, так что этим поклонников звезды уже не удивишь. Но в этот раз Вики все же смогла лишить публику дара речи.

26-летняя модель выложила фото у бассейна без верха бикини (зато в трусах и шляпе). И все бы ничего, только подпись под снимком гласит: «Мой фотограф — мама». Такие отношения между матерью и дочерью оценили не все: «Интересная у вас семья», «Оделась быстро!», «Может, тогда тебе стоит все же одеться?», «Это не для слабонервных». 

Вики Одинцова

Но все же большинство подписчиков поддержали Вики: «Горяча», «Мама молодец», «Хорошая работа, мама», — писали фолловеры Одинцовой в комментариях.

Напомним, Вики — ведущая модель агентства MAVRIN models. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, там же она пошла в модельную школу. Ходили слухи, что Одинцова обязана своей красотой пластическому хирургу, но звезда эти домыслы опровергает.

Проснулась знаменитой Вики в 2016 году, когда на экраны вышел клип Егора Крида на песню «Мне нравится», где Одинцова сыграла главную роль. Поговаривали о романе певца и модели, но девушка эти слухи не комментирует.

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08 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @viki_odintcova/Instagram
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Виктория Одинцова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Кто это? Сколько их таких со сделанной грудью. Думала какая-то известная личность, а это просто модель, коих тысячи. Жалко время потратила, читала.

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