«Новый этап в жизни»: Милана Тюльпанова решила стать депутатом

Последний год был непростым для Миланы Тюльпановой. Тяжелый бракоразводный процесс с Александром Кержаковым привел девушку к неожиданному решению.

23 апреля завершился бракоразводный процесс Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Супруги расстались еще год назад, но долгое время решали вопрос опеки над общим сыном. Тяжелое судебное разбирательство очень повлияло на Милану, и она решила пойти по стопам своего отца, сенатора Вадима Тюльпанова.

На днях девушка опубликовала фото, сделанное у администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Тюльпанова поведала, что подала необходимые документы в избирательную комиссию и в ближайшее время надеется стать депутатом. В дальнейшем Милана хотела бы войти в состав российского парламента.

1 2 3 ... 10 Последний год стал достаточно непростым для Миланы Тюльпановой

«Я неоднократно говорила о том,что хочу помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном в том числе. И, если когда-нибудь у меня появится возможность внести коррективы, хотя бы предложить эти коррективы в закон, касающийся матери и ребенка, будет большой победой для меня», — написала Тюльпанова.