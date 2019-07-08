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«Новый этап в жизни»: Милана Тюльпанова решила стать депутатом

Последний год был непростым для Миланы Тюльпановой. Тяжелый бракоразводный процесс с Александром Кержаковым привел девушку к неожиданному решению.

23 апреля завершился бракоразводный процесс Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Супруги расстались еще год назад, но долгое время решали вопрос опеки над общим сыном. Тяжелое судебное разбирательство очень повлияло на Милану, и она решила пойти по стопам своего отца, сенатора Вадима Тюльпанова.

На днях девушка опубликовала фото, сделанное у администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Тюльпанова поведала, что подала необходимые документы в избирательную комиссию и в ближайшее время надеется стать депутатом. В дальнейшем Милана хотела бы войти в состав российского парламента.

«Я неоднократно говорила о том,что хочу помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном в том числе. И, если когда-нибудь у меня появится возможность внести коррективы, хотя бы предложить эти коррективы в закон, касающийся матери и ребенка, будет большой победой для меня», — написала Тюльпанова.

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08 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Милана Тюльпанова, Александр Кержаков

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вся жалость к ней пропала.

  • Ещё одна светлая голова)

  • Со своей бы жизнью разобралась. еще собралась судьбы людей вершить

  • Вот это да. Вот это бедная овечка. Вот это плакса-вакса. Значит, шоу с разводом было прелюдией к политической карьере. Потрясающе.

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