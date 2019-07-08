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«Папины копии»: Михаил Галустян поделился фото с повзрослевшими дочками

Михаил Галустян выложил в Инстаграм фото с супругой Викторией и их дочками. Фолловеры юмориста отметили поразительное сходство папы с его наследницами.
Михаил Галустян
Михаил Галустян

На днях 39-летний Михаил Галустян отметил сразу два праздника: день рождения любимой супруги Виктории и годовщину свадьбы — пара поженилась 12 лет назад.

«Виктория Викторовна/Победа Победовна моя. Спасибо за таких прекрасных девочек-конфеточек!» — поздравил жену в Инстаграме юморист, выложив фото супруги и дочерей, 8-летней Эстеллы и 7-летней Элины.

Михаил Галустян

Подписчики поздравили комика, а многие отметили: дочки Михаила и Виктории ну уж очень похожи на папу. «Девочки — копия папы, значит, будут счастливыми!», «Какие они классные», «Очень похожи на Михаила», — прокомментировали пост поклонники юмориста.

  • Михаил Галустян
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    Михаил Галустян познакомился с будущей супругой Викторией шестнадцать лет назад
    Смотреть галерею

Напомним, Михаил и Виктория познакомились в 2003 году в одном из ночных клубов Краснодара в День Победы. Девушке было 17 лет, а уже известному тогда комику — 23. Михаилу пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться внимания Виктории, но он все же смог влюбить в себя красавицу. Через четыре года пара решила пожениться, причем выбрала для церемонии интересную дату — 7.07.07.Спустя три года Виктория родила дочку Эстеллу, а затем Элину.

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08 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @m_galustyan, @victoriagalustyan/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Михаил Галустян

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