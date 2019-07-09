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Виктория Исакова ответила на слухи о своей беременности

Викторию Исакову вот уже полтора года подозревают в беременности. 42-летняя актриса решила расставить все точки над i в этом вопросе.
Виктория Исакова
Виктория Исакова

На днях российские СМИ заявили: 42-летняя Виктория Исакова готовится к рождению ребенка. Слухи появились после того, как Максим Виторган выложил в свой Инстаграм фотографию с Исаковой, Евгением Стычкиным и Агнией Кузнецовой, на которой у всех «беременные» животы.

«''Ближе'' прощается с вами до января 2020 года по ''неизвестным'' обстоятельствам», — пошутил артист. Пресса тут же предположила, что и Исакова, и Кузнецова скоро станут мамами.

Виктория Исакова

А потом появились и инсайдеры, которые поведали, что Виктория якобы сократила график своих выступлений в театре им. Пушкина по «личным причинам». Артистка, очевидно, устала слушать сплетни о себе, поэтому обратилась к подписчикам в Инстаграме. И довольно резко.

«Тут такая история: надела очки темные — значит, пластическую операцию сделала, лихорадка на губе вскочила — значит, в губы силикон закачала. Не сделала макияж и кто-то тебя сфоткал — значит, она несчастна, у нее горе. Поешь огурцов соленых на ночь, отекла — пьет, спивается. Наденешь платье широкое или засунешь подушку под свитер — беременна, но я, похоже, вынашиваю слона, так как беременна уже полтора года, по сообщениям разных газет», — высказалась Исакова, добавив, что была бы счастлива сообщить фолловерам радостную новость, но не хочет никого обманывать.

Виктория Исакова
Виктория Исакова

Тут, сдается нам, Виктория лукавит, ведь она умудрилась скрывать от общественности рождение дочери несколько лет! О существовании наследницы поклонники Исаковой узнали только в ноябре прошлого года. «Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем», — неожиданно для всех заявила артистка в одном из интервью.

С тех пор она изредка позволяла себе выкладывать в соцсети фото с дочкой, рожденной от супруга, 62-летнего режиссера Юрия Мороза.

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09 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @moroz_film, @v_isakova/Instagram
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Виктория Исакова

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