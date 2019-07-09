Мария Кожевникова резко ответила тем, кто осудил ее брак

Мария Кожевникова на днях поздравила подписчиков с Днем семьи, любви и верности, но в ответ получила не теплые слова, а волну негатива и обвинений.

Мария Кожевникова

В День семьи, любви и верности 34-летняя Мария Кожевникова опубликовала в своем Инстаграме фото с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым, и их старшими детьми — Иваном и Максимом. «Единый формулы счастья не существует, у каждого она своя... Берегите друг друга, а тем кто еще не встретил свою половинку, то я вам искренне этого желаю! Семья — это самое важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!» — поздравила подписчиков Мария (орфография и пунктуация авторов здесь и далее соблюдены – прим. ред.).

Вероятно, она ожидала прочитать под постом приятные слова в свой адрес, но случилось неожиданное: фолловеры раскритиковали семью актрисы в пух и прах. Все дело в том, что официально брак Марии и Евгения не зарегистрирован — супруги лишь обвенчались в Ницце, а вот до московского ЗАГСа так и не дошли. Кожевникова рассказала об этом в еще марте, а теперь здорово поплатилась за откровенность.

Диванные критики накинулись на Марию с требованием вот прямо сейчас пойти и расписаться с мужем: «Кто бы что ни говорил, сначала загс, а потом венчание. По-другому никак. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи только. Нечего выдумывать другое».

1 2 3 ... 8 Подписчики осудили Марию Кожевникову за то, что она не расписана с мужем

Кожевникова не растерялась и ответила: «А возможно мне не указывать, как мне жить?! Это просто очень странно выглядит, и так Вам для информации, чтобы Вы не выдумывали, такого закона нет!» — заявила Мария, посоветовав неизвестной даме следить за своей жизнью.

