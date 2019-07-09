Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа и восхитила подписчиков

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала фото с семейного отдыха, поразив подписчиков естественной красотой. Супругу 51-летнего Дмитрия Пескова засыпали комплиментами в Инстаграме.

Татьяна Навка с дочкой Надеждой

44-летняя Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым и детьми на днях прилетела в Турцию, где звезда представит свое шоу «Руслан и Людмила». А в перерывах между работой Татьяна успевает пообщаться с подписчиками в Инстаграме.

Фигуристка выложила в соцсеть фото с 4-летней дочкой Надей и рассказала, что летом малышка не представляет свою жизнь без фруктов и ягод. «Обожаем всей семьей этот сезон за свежие и сочные фрукты! Надюша, вообще, мне кажется, готова питаться только ими. Причем в любом виде: свежие, фруктовые салатики, соки, смузи, сорбет, пюре…» — написала Татьяна под фотографией, на которой она предстала совсем без косметики.

«Таня, какая красивая без макияжа», «Что мама, что дочка — прелесть», «Браво! Вы не стесняетесь без макияжа», — восхитились подписчики фигуристки.

Навка часто говорит: своей красотой и фигурой она обязана физическим нагрузкам. «Тем, кто хочет не просто похудеть, а иметь действительно хорошую, подтянутую фигуру, одна дорога — в спорт. Можно добиться потрясающих результатов, просто регулярно занимаясь, например, фитнесом. Достаточно посещать зал три раза в неделю. Ну и ограничивать себя в еде», — рассказывала фигуристка изданию «7 дней», добавив, что очень любит сладкое, но отказывается от него ради внешнего вида.

1 2 3 ... 8 Фигуристка Татьяна Навка не стесняется выкладывать фото без макияжа в Инстаграм

К спорту Навка активно приучает и дочь Надю. Наследница Татьяны и Дмитрия Пескова катается на сноуборде, коньках и лыжах, занимается плаванием и гимнастикой. Недавно девочка заняла первое место на открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию.