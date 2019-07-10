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СМИ: Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе

После развода тяжело прийти в себя. Однако Максиму Виторгану и Нино Нинидзе удалось довольно быстро оправиться от предыдущих отношений — недавно актеры были замечены вместе. 
Максим Виторган
Максим Виторган

В начале марта Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили общественности, что намерены развестись. Два месяца спустя с подобным заявлением выступили Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе

Никто даже не мог предположить, что между этими бывшими парами может быть что-то общее. 

Впрочем, минувшим вечером телеграм-канал «Только никому» сообщил, что Максим и Нино были замечены вместе на спектакле на ВДНХ. 

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

К новости было приложено сделанное очевидцем фото, на котором с трудом, но можно узнать актеров. 

Знаменитости появились на постановке в компании друзей — но происходящее сильно напоминало двойное свидание. 

Если верить слухам, 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются уже несколько месяцев, но пока не спешат афишировать свои отношения.

Напомним, в случае с Максимом Виторганом инициатором расставания стала его супруга, влюбившаяся в другого мужчину. А вот Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев, судя по всему, перестали быть вместе именно по решению актрисы — в недавнем интервью она призналась, что разочаровалась в муже

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10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @mvitorgan, @kirycha79, @ninosha13/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
Теги

Максим Виторган, Кирилл Плетнев

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • У них много общего. Оба чьи-то дети.

  • Вместе посетили спектакль в компании друзей, еще ни о чем не говорит. А по сути, если и да, то красивая получилась бы пара.

  • Гость

    У них много общего. Оба чьи-то дети.

    ? Не аргумент. Все мы чьи то дети.

  • Это дочь Ии Нинидзе , которая в молодости сыграла в фильме « небесные ласточки «. Красота передалась по наследству . И мама , и дочь очень эффектные женщины .

  • С Виторганом ну никак красивая пара получиться не может. Ни с кем. А Собчак только подчеркивала его некрасивость, дряблость и отечность.

  • ну да, прям новость дня. Не знаю, кто эта женщина.

  • Какое мужиковатое лицо у Нино, особенно челюсти. Хотя, конечно, в сравнении с Собчак, она красавица

  • Гость

    У них много общего. Оба чьи-то дети.

    В этой тусовке все дети известных людей. Собчак тоже дитя Собчака.

  • Нино из огня да в полымя) Надеюсь, это неправда, зачем ей разведенец с кучей детьми от прошлых браков.

  • Гость

    ну да, прям новость дня. Не знаю, кто эта женщина.

    Дочь Ии Нинидзе, актрисы, которая играла главную роль в фильме Небесные ласточки. Если, конечно, вы достаточно в возрасте, чтобы помнить этот фильм )

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