СМИ: Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе

В начале марта Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили общественности, что намерены развестись. Два месяца спустя с подобным заявлением выступили Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе.
Впрочем, минувшим вечером телеграм-канал «Только никому» сообщил, что Максим и Нино были замечены вместе на спектакле на ВДНХ.
К новости было приложено сделанное очевидцем фото, на котором с трудом, но можно узнать актеров.
Если верить слухам, 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются уже несколько месяцев, но пока не спешат афишировать свои отношения.
Напомним, в случае с Максимом Виторганом инициатором расставания стала его супруга, влюбившаяся в другого мужчину. А вот Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев, судя по всему, перестали быть вместе именно по решению актрисы — в недавнем интервью она призналась, что разочаровалась в муже.