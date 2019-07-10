СМИ: Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе

После развода тяжело прийти в себя. Однако Максиму Виторгану и Нино Нинидзе удалось довольно быстро оправиться от предыдущих отношений — недавно актеры были замечены вместе.

Максим Виторган

В начале марта Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили общественности, что намерены развестись. Два месяца спустя с подобным заявлением выступили Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе.

Никто даже не мог предположить, что между этими бывшими парами может быть что-то общее.

Впрочем, минувшим вечером телеграм-канал «Только никому» сообщил, что Максим и Нино были замечены вместе на спектакле на ВДНХ.

Нино Нинидзе

К новости было приложено сделанное очевидцем фото, на котором с трудом, но можно узнать актеров.

Знаменитости появились на постановке в компании друзей — но происходящее сильно напоминало двойное свидание.

Если верить слухам, 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются уже несколько месяцев, но пока не спешат афишировать свои отношения.

1 2 3 ... 10 Недавно очевидцы заметили Максима Виторгана в компании Нино Нинидзе

Напомним, в случае с Максимом Виторганом инициатором расставания стала его супруга, влюбившаяся в другого мужчину. А вот Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев, судя по всему, перестали быть вместе именно по решению актрисы — в недавнем интервью она призналась, что разочаровалась в муже.