Дмитрию Тарасову грозит суд из-за сделанной без разрешения операции

Несколько недель назад Дмитрий Тарасов покинул футбольный клуб «Локомотив». Свой уход он не раз называл «неприятным», но в подробности случившегося не вдавался. На днях стали известны подробности конфликта игрока с руководством клуба.

Дмитрий Тарасов

В конце июня 32-летний Дмитрий Тарасов заявил о завершении своей карьеры под эгидой футбольного клуба «Локомотив», в котором играл более 9 лет.

Сейчас спортсмен ждет новых рабочих предложений и приводит в порядок свое здоровье.

Весной Тарасов получил серьезную травму ноги и перенес операцию. Впрочем, есть мнение, что футболисту не требовалось прибегать к помощи хирургов, и теперь ему придется оспаривать проделанную манипуляцию в суде.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы

«Дима попросил поехать в клинику в Барселону для того, чтобы провести там реабилитацию после травмы, которую получил в последнем матче сезона. Уехал он самостоятельно и на месте принял решение о проведении операции. Дима подумал, что ответ клубного врача со словом ''хорошо'' на его СМС об операции, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем», — цитирует гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе портал «Чемпионат».

Кикнадзе сообщил, что операцию в испанской клинике Тарасов оплатил из своих личных средств.

Есть предположение, что теперь футболист пытается вернуть деньги через клуб — вероятно, в Барселоне он оставил немалую сумму.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Тарасов может начать судиться с футбольным клубом «Локомотив» из-за недавно сделанной операции

По информации РИА Новости, руководство «Локомотива» обратилось за комментарием к трем независимым специалистам, которые, изучив ситуацию, сообщили, что Тарасов мог восстановиться и без дорогостоящей операции. Теперь футболисту и клубу предстоят разбирательства насчет этого вопроса. Вооруженный безапелляционным мнением экспертов Василий Кикнадзе заявил, что «Локомотив» даже готов к судебной тяжбе со спортсменом.



Утром 10 июля Тарасов прокомментировал новость о конфликте. «Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, душой и сердцем я всегда буду с ''Локо''. Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами», — написал в своем микроблоге спортсмен.