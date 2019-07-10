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Дмитрию Тарасову грозит суд из-за сделанной без разрешения операции

Несколько недель назад Дмитрий Тарасов покинул футбольный клуб «Локомотив». Свой уход он не раз называл «неприятным», но в подробности случившегося не вдавался. На днях стали известны подробности конфликта игрока с руководством клуба. 
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов

В конце июня 32-летний Дмитрий Тарасов заявил о завершении своей карьеры под эгидой футбольного клуба «Локомотив», в котором играл более 9 лет. 

Сейчас спортсмен ждет новых рабочих предложений и приводит в порядок свое здоровье. 

Весной Тарасов получил серьезную травму ноги и перенес операцию. Впрочем, есть мнение, что футболисту не требовалось прибегать к помощи хирургов, и теперь ему придется оспаривать проделанную манипуляцию в суде.  

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

«Дима попросил поехать в клинику в Барселону для того, чтобы провести там реабилитацию после травмы, которую получил в последнем матче сезона. Уехал он самостоятельно и на месте принял решение о проведении операции. Дима подумал, что ответ клубного врача со словом ''хорошо'' на его СМС об операции, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем», — цитирует гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе портал «Чемпионат»

Кикнадзе сообщил, что операцию в испанской клинике Тарасов оплатил из своих личных средств.

Есть предположение, что теперь футболист пытается вернуть деньги через клуб — вероятно, в Барселоне он оставил немалую сумму. 

  • Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов может начать судиться с футбольным клубом «Локомотив» из-за недавно сделанной операции
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По информации РИА Новости, руководство «Локомотива» обратилось за комментарием к трем независимым специалистам, которые, изучив ситуацию, сообщили, что Тарасов мог восстановиться и без дорогостоящей операции. Теперь футболисту и клубу предстоят разбирательства насчет этого вопроса. Вооруженный безапелляционным мнением экспертов Василий Кикнадзе заявил, что «Локомотив» даже готов к судебной тяжбе со спортсменом. 

Утром 10 июля Тарасов прокомментировал новость о конфликте. «Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, душой и сердцем я всегда буду с ''Локо''. Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами», — написал в своем микроблоге спортсмен. 

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10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • У Тараса видать, дела совсем плохи, засчет клуба по-быстренькому решил прооперироваться перед уходом.

  • Это только начало, век спортсменов короток, зарплаты миллионные не вечные, а жить привыкли на широкую ногу. Наверняка и подушку никакую не создал на будущее, тратил все. Теперь пойдет тренером за копейки или блогерами с женой станут, на рекламу тоже неплохо живут.

  • Какой он неприятный...

  • хорошо, что Бузову отвело от этого ...товарища.. Лучше быть одной, чем вот с таким. До Оли еще дойдет как ей повезло в жизни, когда они расстались ))

  • Гость

    У Тараса видать, дела совсем плохи, засчет клуба по-быстренькому решил прооперироваться перед уходом.

    Если это производственная травма, то нормально, что за счёт клуба. Другое дело, что, скорее всего, это можно было сделать в и в России, гораздо дешевле.

  • ничего удивительногт ,в очередной раз показал свое нутро

  • Тарасов, признайся, кто тебя надоумил, так самого себя обхитрить. Скорее всего Текила надоумил, как и с Минской, которуй тебе в отмеску положил. Что Ольга тебя выбрала, а не его. А ты, повелся, на его интриги. Он теперь в шоколаде, а ты в помоях.

  • Гость

    Это только начало, век спортсменов короток, зарплаты миллионные не вечные, а жить привыкли на широкую ногу. Наверняка и подушку никакую не создал на будущее, тратил все. Теперь пойдет тренером за копейки или блогерами с женой станут, на рекламу тоже неплохо живут.

    Да!! Пусть Настя становится фешн-блоггером! Это ее на 100%)))

  • Как с Костенко сошелся, все пошло у него ...,в общем, не в том направлении))

  • одно не могу понять- зачем делать операцию, если она не требуется? Тем более, что на ноге, которая твой инструмент работы? Без показаний никто бы ему не стал делать. От этой ситуации просто очень неприятно- человек на работе покалечился, надо быстренько уволить, чтобы не лечить. Восстановится позже. Может быть когда- то там, а может и не восстановится. И потом не докажешь причинно- следственную связь. Ведь будет новый матч и новая травма. Не дай Бг, конечно, это просто для примера. В любом случае, если рекомендована операция, надо идти по пути успешного восстановления, а не годами сидеть и восстанавливаться. яфигею, у нас все только о своих кошельках думают. Вот что на суде скажут- то: не надо было ему операции, сам бы восстановился. так что ли?!

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