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Лобода пыталась выдать чужое голое фото за свое в Инстаграме, но ее вывели на чистую воду

36-летняя Светлана Лобода опубликовала в Инстаграме провокационный снимок. Но в ответ получила не восхищенные комментарии, а обвинения в воровстве чужого контента и излишней откровенности.
Светлана Лобода
Светлана Лобода

Светлана Лобода часто публикует в Инстаграме достаточно смелые фото. Но на днях бывшая солистка «ВИА Гры» превзошла саму себя. Певица выложила снимок, сделанный на берегу реки: девушка на фотографии совершенно голая и стоит на голове. «В Нижнем Новгороде я встану на сцене», — заинтриговала Лобода подписчиков.

Одни (в том числе и Наташа Королева) тут же восхитились фигурой и смелостью Светланы, другие осудили ее за излишне провокационный снимок — так много комментариев звезда, кажется, не получала давно. Но все это мелочи по сравнению с тем, что случилось дальше — особо внимательные подписчики поняли, что на фотографии вовсе не Лобода.

Еще 26 мая этот же снимок появился в Инстаграме @nude_yogagirl — девушка, скрывающаяся под этим ником, встает в различные позы абсолютно голой, это ее фишка. Так она пытается продвигать в массы (а за ней следит почти миллион человек) идею «Ты прекрасна именно такая, какая ты есть». По крайней мере, так написано в шапке ее профиля.

Интересно, что Лобода аккаунт йогини не отметила, но и не написала, что на фото именно она. Пока что певица не комментирует обвинения в воровстве.

Теряемся в догадках, почему Светлана так поступила. Во-первых, она могла бы и сама встать подобным образом, в этом мы не сомневаемся. А во-вторых, с ее-то фигурой грех не позировать в кадре обнаженной. Да простят нас особо чувствительные подписчики звезды.

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10 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Цирк без трусов.

  • Ну так она сейчас быстренько скажет, что не утверждала, что это ее фото, а просто позу понравившуюся выложила и усе

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