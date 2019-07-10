«Заставляла целовать ноги»: саудовскую принцессу судят за издевательства над сантехником

Во Франции начался суд над 42-летней принцессой Хассой бинт Салман аль Сауд и ее охранником Рани Саиди. Как утверждает сторона обвинения, эта парочка три года назад издевалась над сантехником в парижской квартире королевской особы.

Брат принцессы Мохаммед бен Салман (на фото слева)

Ох уж эти королевские особы — всегда найдут, как попасть на первые полосы газет. 42-летнюю принцессу Хассу бинт Салман — сестру наследного принца Мохаммеда бен Салмана — до добра это не довело. Девушку обвиняют в насилии в отношении сантехника. Да, вы все прочитали правильно.

Вот что произошло в 2016 году, по словам обвинения: египетский сантехник по имени Ашраф Ид делал в парижской квартире Хассы ремонт. Он достал свой телефон, чтобы сфотографировать ванную в рабочих целях. В этот момент и зашла принцесса. Она обвинила мастера в том, что он снимает ее квартиру, чтобы потом продать снимки прессе, и приказала своего охранника связать Ашрафа.



Дальше — больше: рабочего избили и приказали поцеловать ноги принцессы. Охранник конфисковал инструменты Ашрафа, а монаршая особа даже заявила: «Убей его, он собака, которая недостойна жить».



«Все вы одинаковые, подонки. Ты узнаешь, как надо разговаривать с принцессой, с королевской семьей», — якобы заявила Хасса бинт Салман.

«Каждый араб хочет сделать ее фотографию. Она действительно знаменита», — заявил в суде охранник, который отрицает, что бил сантехника, но признает, что так и не вернул ему телефон. Судья поинтересовался, как люди узнают принцессу, ведь ее фотографий нет в открытом доступе, и ответ не получил.

Прокурор требует наказать и принцессу, и ее охранника. Женщине светит шесть месяцев лишения свободы условно и штраф в пять тысяч евро, мужчине — восемь месяцев условного срока и такой же штраф. Суд вынесет приговор 12 сентября.