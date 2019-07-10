Алена Шишкова сделала стрижку и стала похожей на Светлану Лободу

26-летняя Алена Шишкова решилась на кардинальные перемены и отрезала свои фирменные локоны. Подписчики модели решили, что она стала похожа на певицу Светлану Лободу.

Алена Шишкова

Длинные светлые волосы — визитная карточка бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой. Модель захотела перемен и отправилась за ними в один из столичных бьюти-салонов.

Алена отрезала свои длинные локоны и даже сделала челку (и нет, это не парик, как предполагают подписчики девушки). Результатом Шишкова поделилась в своем Инстаграме. Поклонники девушки осыпали ее комплиментами: «Вообще шикарно. Хоть я и поклонник длинных волос, вам с этой стрижкой супер», «Офигенно, как глоток свежего воздуха», «Прическа огонь». А некоторые даже отметили, что с новой стрижкой Алена неожиданно стала похожа на Светлану Лободу. И мы не можем не согласиться!

Кстати, имидж девушка сменила как раз перед тем, как отправиться во Францию, где уже вовсю идут съемки нового сезона шоу «Форт Боярд», ведущим которого стал Сергей Шнуров. Премьера состоится этой осенью на телеканале «СТС».

Напомним, Алена Шишкова приобрела популярность после того, как стало известно о ее романе с Тимати. В 2013-м модель из Тюмени родила рэперу дочку Алису, а через год пара приняла решение расстаться.



1 2 3 ... 8 Длинные светлые волосы всегда были визитной карточкой Алены Шишковой

О личной жизни Алены с тех пор ничего не известно, а вот Тимати скоро станет папой во второй раз — его возлюбленная Анастасия Решетова объявила о беременности в начале июня.