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Алена Шишкова сделала стрижку и стала похожей на Светлану Лободу

26-летняя Алена Шишкова решилась на кардинальные перемены и отрезала свои фирменные локоны. Подписчики модели решили, что она стала похожа на певицу Светлану Лободу.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Длинные светлые волосы — визитная карточка бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой. Модель захотела перемен и отправилась за ними в один из столичных бьюти-салонов.

Алена отрезала свои длинные локоны и даже сделала челку (и нет, это не парик, как предполагают подписчики девушки). Результатом Шишкова поделилась в своем Инстаграме. Поклонники девушки осыпали ее комплиментами: «Вообще шикарно. Хоть я и поклонник длинных волос, вам с этой стрижкой супер», «Офигенно, как глоток свежего воздуха», «Прическа огонь». А некоторые даже отметили, что с новой стрижкой Алена неожиданно стала похожа на Светлану Лободу. И мы не можем не согласиться!

Алена Шишкова

Кстати, имидж девушка сменила как раз перед тем, как отправиться во Францию, где уже вовсю идут съемки нового сезона шоу «Форт Боярд», ведущим которого стал Сергей Шнуров. Премьера состоится этой осенью на телеканале «СТС».

Напомним, Алена Шишкова приобрела популярность после того, как стало известно о ее романе с Тимати. В 2013-м модель из Тюмени родила рэперу дочку Алису, а через год пара приняла решение расстаться. 

О личной жизни Алены с тех пор ничего не известно, а вот Тимати скоро станет папой во второй раз — его возлюбленная Анастасия Решетова объявила о беременности в начале июня.

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10 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lobodaofficial, @missalena.92/Instagram
Теги

Светлана Лобода, Алена Шишкова, Тимати, Анастасия Решетова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • К одному пластическому хирургу ходят.Светлана порекомендовала по большому секрету

  • Ну вот, лицо уже круглое снимает, готовится к съемкам без фильтров. Короткая стрижка хоть немного щеки по ее разумению будет прикрывать. Боня уже отрапортовала, что у нее лицо поправилось, все тыкала пальцами. Маня Погребняк там то же, Бузова выехала. Все по заявкам. В кои веки, если до осени конечно кадры не обработают в фильтрах , увидим в реале всех. Ну и кто как себя вести будет, нутро их.

  • Леди

    К одному пластическому хирургу ходят.Светлана порекомендовала по большому секрету

    И Голливуд у них у всех стоит.

  • Вы специально акцентируете, что она якобы стала известной после романа с Тимати? Это Решетову узнали после романа с ним, а Алена была и до него известна

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