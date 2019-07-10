Наставники-сайентологи Тома Круза настраивали их с Кидман приемных детей против матери

Об увлечении 57-летнего Тома Круза сайентологией ходит немало слухов и сплетен. И с каждым годом появляются все новые подробности о том, что же происходит в стенах Церкви. На днях о творившемся там беспределе рассказала бывшая невестка знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго Саманта.
Женщина, которая сама провела в Церкви 22 года, рассказала, что ее отпрыски были очень дружны с приемными детьми Тома Круза и Николь Кидман — Коннором и Изабеллой. А сама Саманта приятельствовала с сестрами знаменитого актера. С голливудскими наследниками все было хорошо, но только до того момента, как Круз и Кидман решили расстаться в 2001 году.
Тогда, по словам Саманты, которые передает издание New Idea, Коннора и Изабеллу перевели в изолированный учебный лагерь, где они были под постоянным наблюдением. Там детям сказали, что их мать — «подавляющая личность», и что они должны держаться от нее подальше.
«Я знаю, какие приемы они использовали... Я знаю, что там с ними были настолько жестокими, что у детей не было выбора», — поделилась госпожа Доминго. А разоблачитель сайентологии Тони Ортега рассказал изданию The Daily Beast: «Изабелла и ее брат Коннор выросли в Церкви. Их мать, Николь Кидман, предположительно подверглась преследованиям со стороны Церкви из-за их страха, что она направит своего тогдашнего мужа против них».
Отметим, что в 2012 году Саманта уже рассказывала, как Церковь пыталась дискредитировать и Кэти Холмс, вторую супругу Круза. По словам Доминго, она видела «внутренние служебные записки» по этому вопросу. Все потому, что Кэти не одобряла увлечение своего мужа.
Все мы знаем, что случилось потом — актриса рассталась с супругом в 2012 году после пяти лет брака (а если говорить честнее, просто сбежала, прихватив дочку Сури). С тех пор Круз видел свою наследницу один единственный раз и, кажется, не собирается больше с ней общаться.