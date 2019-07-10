Наставники-сайентологи Тома Круза настраивали их с Кидман приемных детей против матери

Брак Николь Кидман и Тома Круза распался 18 лет назад, но интересные подробности расставания некогда одной из самых красивых пар Голливуда всплывают до сих пор. На этот раз стало известно, что наставники-сайентологи Круза пытались настроить против Николь их приемных детей.

Об увлечении 57-летнего Тома Круза сайентологией ходит немало слухов и сплетен. И с каждым годом появляются все новые подробности о том, что же происходит в стенах Церкви. На днях о творившемся там беспределе рассказала бывшая невестка знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго Саманта.

Женщина, которая сама провела в Церкви 22 года, рассказала, что ее отпрыски были очень дружны с приемными детьми Тома Круза и Николь Кидман — Коннором и Изабеллой. А сама Саманта приятельствовала с сестрами знаменитого актера. С голливудскими наследниками все было хорошо, но только до того момента, как Круз и Кидман решили расстаться в 2001 году.

Тогда, по словам Саманты, которые передает издание New Idea, Коннора и Изабеллу перевели в изолированный учебный лагерь, где они были под постоянным наблюдением. Там детям сказали, что их мать — «подавляющая личность», и что они должны держаться от нее подальше.

Николь Кидман и Том Круз

«Я знаю, какие приемы они использовали... Я знаю, что там с ними были настолько жестокими, что у детей не было выбора», — поделилась госпожа Доминго. А разоблачитель сайентологии Тони Ортега рассказал изданию The Daily Beast: «Изабелла и ее брат Коннор выросли в Церкви. Их мать, Николь Кидман, предположительно подверглась преследованиям со стороны Церкви из-за их страха, что она направит своего тогдашнего мужа против них».

Отметим, что в 2012 году Саманта уже рассказывала, как Церковь пыталась дискредитировать и Кэти Холмс, вторую супругу Круза. По словам Доминго, она видела «внутренние служебные записки» по этому вопросу. Все потому, что Кэти не одобряла увлечение своего мужа.



1 2 3 ... 8 Всплыли новые подробности развода Тома Круза с Николь Кидман

Все мы знаем, что случилось потом — актриса рассталась с супругом в 2012 году после пяти лет брака (а если говорить честнее, просто сбежала, прихватив дочку Сури). С тех пор Круз видел свою наследницу один единственный раз и, кажется, не собирается больше с ней общаться.





