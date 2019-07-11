38-летний Элайджа Вуд готовится впервые стать отцом

38-летний Элайджа Вуд тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Вот уже два года звезда трилогии «Властелин колец» встречается с кинопродюсером Метте-Мари Конгсвед.
Об отношениях пары почти ничего неизвестно. Несколько раз Вуд и Конгсвед вместе выходили в свет, но никогда не обсуждали с журналистами свой роман.
Впрочем, на днях папарацци застали звездную пару во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Судя по всему, влюбленные не хотят скрывать эту новость от общественности, ведь в тот день они даже фотографировались с узнающими их фанатами.
Кроме того, на снимках можно разглядеть, что на безымянном пальце левой руки Метт-Мари носит кольцо, сильно напоминающее помолвочное. Быть может, знаменитости уже решили стать мужем и женой?