38-летний Элайджа Вуд готовится впервые стать отцом

На днях папарацци удалось запечатлеть актера со своей возлюбленной Метте-Мари Конгсвед. Судя по снимкам, уже очень скоро пара станет родителями!

Элайджа Вуд

38-летний Элайджа Вуд тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Вот уже два года звезда трилогии «Властелин колец» встречается с кинопродюсером Метте-Мари Конгсвед.

Элайджа и Метте-Мари познакомились на съемках картины «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (2017) и больше не расставались.

Об отношениях пары почти ничего неизвестно. Несколько раз Вуд и Конгсвед вместе выходили в свет, но никогда не обсуждали с журналистами свой роман.

Впрочем, на днях папарацци застали звездную пару во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Сделанные ими фотографии говорят сами за себя — уже очень скоро Элайджа и Метте-Мари впервые станут родителями!

Судя по всему, влюбленные не хотят скрывать эту новость от общественности, ведь в тот день они даже фотографировались с узнающими их фанатами.

1 2 3 ... 8 В ближайшее время Элайджа Вуд и его возлюбленная Метте-Мари Конгсвед впервые станут родителями!

Кроме того, на снимках можно разглядеть, что на безымянном пальце левой руки Метт-Мари носит кольцо, сильно напоминающее помолвочное. Быть может, знаменитости уже решили стать мужем и женой?