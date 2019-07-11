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38-летний Элайджа Вуд готовится впервые стать отцом

На днях папарацци удалось запечатлеть актера со своей возлюбленной Метте-Мари Конгсвед. Судя по снимкам, уже очень скоро пара станет родителями! 
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд

38-летний Элайджа Вуд тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Вот уже два года звезда трилогии «Властелин колец» встречается с кинопродюсером Метте-Мари Конгсвед. 

Элайджа и Метте-Мари познакомились на съемках картины «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (2017) и больше не расставались. 

Об отношениях пары почти ничего неизвестно. Несколько раз Вуд и Конгсвед вместе выходили в свет, но никогда не обсуждали с журналистами свой роман. 

Элайджа Вуд
 

Впрочем, на днях папарацци застали звездную пару во время прогулки по Лос-Анджелесу. 

Сделанные ими фотографии говорят сами за себя — уже очень скоро Элайджа и Метте-Мари впервые станут родителями!

Судя по всему, влюбленные не хотят скрывать эту новость от общественности, ведь в тот день они даже фотографировались с узнающими их фанатами. 

  • Элайджа Вуд
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    В ближайшее время Элайджа Вуд и его возлюбленная Метте-Мари Конгсвед впервые станут родителями!
    Смотреть галерею

Кроме того, на снимках можно разглядеть, что на безымянном пальце левой руки Метт-Мари носит кольцо, сильно напоминающее помолвочное. Быть может, знаменитости уже решили стать мужем и женой?

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11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Элайджа Вуд

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