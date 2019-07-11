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«Не мог петь»: Эмин Агаларов рассказал о ссорах с красавицей-женой

39-летний Эмин Агаларов рассказал, что раньше довольно часто ссорился с женой по пустякам. С появлением на свет их наследницы Афины супруги сблизились.
Алена Гаврилова, Эмин Агаларов
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов

Эмин Агаларов женился на 31-летней Алене Гавриловой летом прошлого года, и это событие стало шоком для всех поклонников певца — он ни разу не обмолвился о готовящемся торжестве. Все дело в том, что артист не хотел раздувать шумиху вокруг своей свадьбы и превращать самый счастливый день в пиар-акцию.

А буквально за несколько часов до нового 2019-го года у счастливой пары родилась дочь. Девочку назвали Афиной, и сейчас Алена посвящает ей все свое время. Общий ребенок еще больше сблизил Агаларова с супругой, а вот раньше, по признанию музыканта, они часто ругались.

Алена Гаврилова, Эмин Агаларов

«Ссоры были мимолетными, всегда удавалось найти компромисс, все уладить. Когда мы с Аленой ссорились, я знал, что не смогу петь на концерте, потому что в голове одни переживания. В таких случаях всегда звонил ей до выступления: ''Алена, надо мириться, мне через пять минут на сцену выходить''», — рассказал Эмин в интервью изданию ОК!.

Агаларов также прокомментировал и слухи о том, что ушел к Алене от своей первой супруги, дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. «Это неправда! Мы с Лейлой расстались, а потом я познакомился с Аленой. Поэтому у нас нет никакого конфликта, а со всех сторон исключительно позитив, взаимопонимание и уважение, все желают друг другу только счастья», — утверждает музыкант, добавив, что хотел бы стать отцом снова.

Напомним, Эмин был женат на Лейле Алиевой с 2006 по 2015 год. Несколько лет до официального развода их брак носил формальный характер — супруги жили в разных городах. После расставания они остались друзьями и вместе воспитывают двоих детей — сыновей Али и Микаила.

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11 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @eminofficial/Instagram, Legion-Media.ru, Starface
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Эмин Агаларов, Алена Гаврилова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Раскрутили тебя Эмин,как мальчика,в глазах Гавриловой пустота,акула со стажем.

  • В точку!

  • 31 год?! такая тетя.... а лейла красотка

  • Не любит она, отстранённая какая то, холодная

  • Ой ...не на долго сей концерт ... :(..ждёмс...скоро начнут.....ушёл...изменил...ну..ну!

  • Алена очень красивая, нравится мне.

  • А мне нравится эта пара. Красивые и оба счастливые, в отличии от такого, какой отстраненный Эмин с Лейлой. И какая разница кто от кого ушёл к кому, если в одном случае это было мученьем, а во втором счастьем.

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