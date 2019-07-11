Кристина Асмус рассказала, как ей занесли под кожу лица клещей и чем все закончилось

Звезда «Интернов» Кристина Асмус рассказала фолловерам, какой ужас ей пришлось пережить 10 лет назад на съемках (тогда гримеры занесли ей под кожу несколько видов клещей) и как она с тех пор ухаживает за лицом.

Кристина Асмус

За жизнью актрисы Кристины Асмус в Инстаграме следит почти 3,5 млн человек. Обычно 31-летняя звезда «Интернов» не очень многословна и просто делится красивыми фотографиями, но на днях Кристина решила ответить на самый популярный вопрос подписчиков, который ей задают в директе.

Фолловеров звезды, как оказалось, очень интересует, как Асмус ухаживает за лицом. Кристина уточнила, что «не ухаживает, а издевается», и рассказала ужасную историю, которая случилась с ней 10 лет назад.

Тогда на съемках Асмус занесли заразу — несколько видов клещей. «На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем, чем только можно», — поделилась Асмус (орфография и пунктуация автора сохранены). Спас лицо актрисы банальный «Хлоргексидин», и после этого Кристина кардинально изменила образ жизни и буквально трясется над своим лицом.

«Вот уже 10 лет я пользуюсь только минеральной косметикой, редко наношу тональный крем (только на съемки и мероприятия), годами не меняю средство для снятия макияжа и не увлажняю кожу ничем вообще. Буквально заливаю лицо каждый день ''Хлором'' и не хожу к косметологу ни на какие процедуры», — рассказала Асмус.

1 2 3 ... 9 Кристина Асмус рассказала фолловерам, что с ней случилось 10 лет назад на съемках

Более того, супруга Гарика Харламова никогда не умывается водой из-под крана, а распаривает лицо в сауне или ванной, не дает гримерам трогать лицо руками, пользуется только своей косметикой и кистями и протирает телефон спиртовыми салфетками. Ну и как бонус, Асмус брызгает спиртом подушку в поезде, прежде чем на нее лечь. «Да, я сумасшедшая», — говорит Кристина, но при этом уточняет, что никому ничего не советует, а просто описывает свой опыт.