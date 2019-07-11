После очередного приступа Ангела Меркель прокомментировала состояние своего здоровья

Общественность не на шутку встревожена — у Ангелы Меркель снова случился приступ дрожи! Именно поэтому во время последней конференции с журналистами канцлер Германии не стала игнорировать тему своего самочувствия.

Ангела Меркель

На днях, во время встречи с премьер-министром Финляндии, 64-летнюю Ангелу Меркель снова одолел приступ сильной дрожи.

За последние несколько недель подобное случалось целых три раза , а причина этого до сих пор держится в секрете.

Официальные представители канцлера списывают приступы на сильное волнение — но в то, что имеющая огромный опыт публичных выступлений Ангела резко стала страдать от панических атак, верится с трудом.

11 июня, во время пресс-концференции с премьер-министром Дании, Меркель лично прокомментировала состояние своего здоровья — но сделала это, увы, весьма расплывчато и неясно, не дав и намека на имеющийся у нее диагноз.

«Я отдаю себе отчет об ответственности моей должности и веду себя соответственно в вопросах, касающихся моего здоровья. Я имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за собой», — цитирует политика РИА Новости

Также женщина пошутила, что теперь стала понимать, «что люди стареют», но в этом она не видит ничего плохого, ведь с возрастом приходит опыт. Не намекнула ли таким образом Ангела, что ее рано списывать со счетов?

1 2 3 ... 10 На этой неделе у Ангелы Меркель снова случился приступ

Кстати, теперь на официальных мероприятиях Меркель разрешено сидеть, ведь приступы происходили, когда канцлеру приходилось подолгу стоять.