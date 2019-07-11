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После очередного приступа Ангела Меркель прокомментировала состояние своего здоровья

Общественность не на шутку встревожена — у Ангелы Меркель снова случился приступ дрожи! Именно поэтому во время последней конференции с журналистами канцлер Германии не стала игнорировать тему своего самочувствия. 
Ангела Меркель
Ангела Меркель

На днях, во время встречи с премьер-министром Финляндии, 64-летнюю Ангелу Меркель снова одолел приступ сильной дрожи. 

За последние несколько недель подобное случалось целых три раза, а причина этого до сих пор держится в секрете. 

Официальные представители канцлера списывают приступы на сильное волнение — но в то, что имеющая огромный опыт публичных выступлений Ангела резко стала страдать от панических атак, верится с трудом. 

11 июня, во время пресс-концференции с премьер-министром Дании, Меркель лично прокомментировала состояние своего здоровья — но сделала это, увы, весьма расплывчато и неясно, не дав и намека на имеющийся у нее диагноз. 

«Я отдаю себе отчет об ответственности моей должности и веду себя соответственно в вопросах, касающихся моего здоровья. Я имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за собой», — цитирует политика РИА Новости

Также женщина пошутила, что теперь стала понимать, «что люди стареют», но в этом она не видит ничего плохого, ведь с возрастом приходит опыт. Не намекнула ли таким образом Ангела, что ее рано списывать со счетов?

Кстати, теперь на официальных мероприятиях Меркель разрешено сидеть, ведь приступы происходили, когда канцлеру приходилось подолгу стоять.

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11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Sun/Youtube.com
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Ангела Меркель

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