После очередного приступа Ангела Меркель прокомментировала состояние своего здоровья

На днях, во время встречи с премьер-министром Финляндии, 64-летнюю Ангелу Меркель снова одолел приступ сильной дрожи.
Официальные представители канцлера списывают приступы на сильное волнение — но в то, что имеющая огромный опыт публичных выступлений Ангела резко стала страдать от панических атак, верится с трудом.
11 июня, во время пресс-концференции с премьер-министром Дании, Меркель лично прокомментировала состояние своего здоровья — но сделала это, увы, весьма расплывчато и неясно, не дав и намека на имеющийся у нее диагноз.
Также женщина пошутила, что теперь стала понимать, «что люди стареют», но в этом она не видит ничего плохого, ведь с возрастом приходит опыт. Не намекнула ли таким образом Ангела, что ее рано списывать со счетов?
Кстати, теперь на официальных мероприятиях Меркель разрешено сидеть, ведь приступы происходили, когда канцлеру приходилось подолгу стоять.